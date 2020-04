Los complejos deportivos de Pamplona y Comarca ven necesario el cobro de la cuota a socios a pesar del cierre

pamplona – Las instalaciones deportivas de Pamplona y su Comarca, vacías y prácticamente blindadas, han congelado estos últimos días su actividad.



Los responsables de algunos de estos complejos, que se han visto obligados en muchos casos a llevar a cabo un ERTE en sus plantillas y a tomar medidas para bajar los consumos de luz, gas y agua, insisten en la necesidad del pago de las cuotas de mantenimiento por parte de los socios y avanzan, eso sí, la supresión y el atraso en el cobro de otras. Se trata, explican, de afrontar los gastos derivados de las instalaciones, mientras que los de las clases, actividades o el gimnasio, por ejemplo, no se girarán.

Desde la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (AEDONA) recalcan que sus 11 clubes miembros son entidades sin ánimo de lucro. "Sus asociados tienen derecho a participar en los órganos de gobierno y a ejercer el derecho de voto según los estatutos de cada club. Por tanto no se trata de clientes sino de socios, lo que no ocurre con usuarios de gimnasios, servicios empresariales o municipales. Existe una responsabilidad de los socios en el futuro de su club", valoran.

En esta situación, recuerdan, "sigue habiendo una serie de pagos que atender y que se exige a cada club igualmente". Se regularizarán los servicios no prestados, por lo que no se cobrarán las cuotas de actividades, "medidas que se aplicarán únicamente a los servicios adicionales, pero no a las cuotas de mantenimiento de los socios", señalan.

Y es que en plena cuarentena no queda otro remedio, señalan desde la C.D. Amaya, que tener paciencia "y ganar este partido desde casa". El gerente del complejo, Pablo Navallas, explica que desde que bajaron la persiana el pasado 14 de marzo están trabajando en evaluar el impacto económico y social que provocará esta situación en su economía. Solicita "tiempo y confianza" a los usuarios y asegura que se han girado las cuotas de mantenimiento del mes de abril "para atender las necesidades estructurales". Al igual que en otros clubes, sobre los pagos de actividades no se pasará el cobro "de acuerdo con el criterio establecido de no cobrar por los servicios no prestados" y estudian cómo "compensar" a quienes hayan realizado pagos anticipados. "Estamos trabajando en una agenda de ocio y deportiva para el verano y pondremos toda la maquinaria en funcionamiento para que los socios se encuentren a su vuelta con un servicio y con un verano como se merecen".

Desde el Club de Tenis no se emitirán las cuotas de las escuelas deportivas, los cursos y las actividades del tercer trimestre. "Si el cierre persiste durante un largo periodo de tiempo, como parece probable, a lo largo del mes de mayo el club devolverá la fianza cobrada al realizar la inscripción", explican, e indican que en caso de poder retomar la actividad este curso se valorarán opciones según las fechas. En la U.D.C. Txantrea insisten en que la condición de socios "nos obliga a hacer frente al pago de los gastos generales del club, por ello las cuotas se seguirán girando con normalidad mes a mes, excepto las del gimnasio o de las actividades que han quedado suspendidas".

Puesta a punto La presidenta del Club de Natación, Cristina Latienda, explica que "en cuanto pase todo se convocará una asamblea extraordinaria y los socios determinaremos el impacto económico que ha supuesto este cierre. De momento se girará el recibo de abril y con el resto se tomarán las medidas oportunas", indica. Parte del personal ha aprovechado estos días para vaciar las piscinas cubiertas y llevar a cabo su mantenimiento y limpieza anual y, de este modo, evitar el cierre obligatorio durante dos semanas en septiembre. "Queremos que el socio, cuando vuelva, se encuentre las instalaciones en perfecto estado. El club somos todos, es nuestra casa y tenemos que mantenerla", señala Latienda, que asegura que "nadie tiene que darse de baja por motivos económicos: se estudiará cada caso para facilitar al socio la mejor solución".

En Oberena, tras las primeras semanas de cierre, desde la Junta Directiva han decidido que, de momento, no se van a emitir las cuotas de las actividades, gimnasio y escuelas deportivas del segundo trimestre, y avanzan que los socios y socias que sean autónomos o que hayan visto mermados sus ingresos pueden ponerse en contacto con las oficinas para solicitar un aplazamiento en el pago de las cuotas.

"Estamos trabajando en que los socios tengan un verano como se merecen" pablo navallas Gerente C.D. Amaya

"El club somos todos, es nuestra casa y tenemos que mantenerla" Cristina Latienda Presidenta Club de Natación