Eutsiko dut, resistiré!

pamplona – "Nos ha sorprendido gratamente el gran número de personas, ikastolas, colegios, instituciones deportivas que se han involucrado en este proyecto, incluyendo pueblos enteros de Navarra que han grabado vídeos de la coreografía y nos los han hecho llegar", asume Iñigo Sorozabal.







No pueden estar más orgullosos de su proyecto fuera de los escenarios, que es mucho más que la versión en euskera cantada y coreografiada (en sus casas y con muchas ganas de divertir) del mítico tema del Dúo Dinámico Resistiré. Basta con clicar el vídeo de Youtube para que la Orquesta Nueva Era vea más cerca su objetivo de conseguir dinero para un fin benéfico que no es otro que comprar material sanitario (mascarillas, caretas, respiradores...), y "de esta forma todos juntos podremos aportar nuestro granito de arena a esta causa". Una forma de colaborar con ellos es suscribiéndose al canal de Youtube, en Orquesta Nueva Era Oficial, "de este modo podremos llegar a monetizar con las visualizaciones de nuestros vídeos". Ahora cuentan con 875 suscriptores y necesitan alcanzar el número de 900 más las 4.000 horas de visualización para que la iniciativa empiece a producir dinero vía Youtube. El vídeo, en cuya traducción ha colaborado Xabier Ziaurritz, está arrasando y ya llevan más de 38.000 visualizaciones. Desde la resistencia, sabiendo que el futuro es incierto también para ellos, han sabido reinventarse desde casa y quieren aprovechar la oportunidad que les da su difusión a través de la redes sociales y otros medios para invitarles a unirse a este movimiento social y "crear una comunidad mayor con el hastag #eutsikodutone y #resistireone". "Este proyecto nos ha unido más que nunca. Somos la piña del fondo del mar, como Bob esponja y compañía", asume Sorozabal.

show plural La Orquesta Nueva Era es una orquesta espectáculo que nació hace seis años en Ansoáin. Está compuesta por 22 profesionales de diferentes sectores del mundo artístico, cantantes, bailarines, músicos, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, técnicos de imagen, montaje..."Ofrecemos un show plural en el que recogemos los gustos de todo tipo de públicos, desde niños hasta veteranos. Contamos con un gran equipo creativo y nos movemos en el ámbito nacional". No pasan por alto que el sector de los festejos populares está en especial situación de riesgo, "viviendo una situación crítica y de gran incertidumbre". "No solo engloba el trabajo directo de las orquestas, grandes espectáculos, carpas, escenarios, etcétera sino que indirectamente da trabajo a otros gremios como son la hostelería, combustibles, talleres, seguros, gestorías, electricistas, publicitarios, imprentas, transportes y un largo etcétera. Sufren, señalan, el abandono total de las administraciones que "no sólo ningunean nuestro trabajo dando por obvio que hay sectores más importantes que atender, como si las familias que vivimos de este trabajos fuéramos de otra categoría, sino también haciendo manifestaciones públicas por parte de nuestro ministro de Cultura que deja estas familias para más adelante". "Hoy en nuestro país trabajar es un derecho constitucional y, conscientes del problema que existe, estaremos al lado de las autoridades sanitarias hasta que nos dejen comenzar con nuestra profesión con garantías tanto para los trabajadores como para el público pero no podemos permitir que las mismas administraciones acaben con el sustento de nuestras familias", subrayan.