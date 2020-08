Arantxa Hernández: "Se han suspendido todos los actos, oficiales y no oficiales, en Obanos; solo así evitamos el riesgo"

La alcaldesa de Obanos, Arantxa Hernández (Agrupación Nekeas), pide a los vecinos responsabilidad durante los días de no fiestas

obanos – Obanos recogió ayer los sentimientos que traen las decisiones difíciles e inevitables. A las 12 del mediodía los vecinos de la localidad se deberían haber sumergido en la celebración de sus fiestas patronales. Lejos de hacerlo, nadie se trasladó a la plaza del Ayuntamiento, que permaneció vacía durante toda la jornada, "con mucho control y un comportamiento cívico por parte de toda la gente".

¿En estos días, en los que se deberían celebrar las fiestas, qué sentimientos se agolpan?

–Una gran tristeza, pero sobre todo por la situación que estamos viviendo. Hacer frente a una pandemia de este calado nos conduce a vivir con sentimientos encontrados este futuro incierto. Estos días son tristes, pero debemos pensar que volveremos a vivir las fiestas como siempre.

¿Cuál fue ayer la respuesta de los vecinos?

–Son conscientes de la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Todos los festejos se han suspendido en todas la localidades a lo largo del verano, por lo que ya estamos más que concienciados.

¿A qué se destinará el dinero que había reservado para las fiestas?

–Parte de la partida de fiestas se utilizará para sufragar los gastos derivados del covid, aunque de que ya contamos una partida específica para ello.

¿De cuánto era la partida?

–Había 75.000 euros destinados a las fiestas de agosto.

¿Va a haber algún tipo de acto durante estos días?

–Se han suspendido todos los actos, oficiales y no oficiales, con el fin de evitar situaciones que desencadenen celebraciones en las que es prácticamente imposible cumplir con las medidas de seguridad, solo así evitamos el riesgo y los contagios.

¿Hay miedo a un repunte de casos como consecuencia de las no fiestas?

–El miedo siempre está presente, sean o no las fiestas. Esperamos que la ciudadanía se comporte de una manera correcta y evitemos sustos innecesarios, partiendo de la base de que todo el mundo sabe que no es momento de celebraciones ni festejos.

¿Cuál es la clave para que estos días se salden sin rebrotes?

–Seguir las instrucciones sanitarias, creo que no hay más. No es motivo para saltarse las normas, ni para hacer hueco a la desinformación o la ignorancia. Estamos en un punto en el que conocemos perfectamente cuáles son las consecuencias de no cumplir con lo establecido. Seguir las recomendaciones sanitarias es lo más importante. El incumplimiento de estas medidas conlleva consecuencias por todo el mundo conocidas. Debemos protegernos y debemos proteger a quienes tenemos cerca.

¿Cuál ha sido la incidencia del virus en Obanos?

–Durante el estado de alarma tuvimos poca incidencia.

¿Cómo se gestionó el pequeño brote que hubo en julio?

–Cuando surgió ya teníamos un sistema de rastreo, por lo que ha estado muy controlado. A día de hoy hay cero casos positivos y cero personas aisladas.

En este momento de crisis, ¿hacia dónde mira Obanos?

–Obanos siempre ha mirado al frente pese a la adversidad. Hemos seguido trabajando, en la medida que hemos podido, durante el confinamiento y una vez se levantó el estado de alarma nos pusimos manos a la obra para cumplir aquellos objetivos que nos habíamos marcado al comienzo del año.

¿Cuáles son los principales proyectos de este año?

–Durante el mes de julio se realizó la cubierta exterior del patio del colegio financiada por Educación y este mes de agosto han comenzado las obras del consultorio médico, con financiación al cien por cien del Gobierno de Navarra y cuya finalización está prevista para el mes de noviembre. También vamos a arreglar parte del frontón y en breve comenzarán las tareas de ordenación y digitalización del archivo municipal. Se va a adecuar todas las señalizaciones verticales, así como las marcas viales de nuestras calles. Y, por último, estamos a la espera de la resolución por parte del Gobierno de Navarra para implementar medidas dirigidas tanto a la eficiencia energética, como es la renovación de parte del alumbrado público, como a las energías renovables, mediante la colocación de placas fotovoltaicas que abastezcan a los edificios municipales.

Por último, un mensaje para los vecinos.

–Estoy segura que esta batalla la ganaremos y volveremos a esos abrazos tan deseados, a celebrar y a festejar y a vivir sin miedo, y para ello necesitamos cuidar nuestra salud y sobre todo caminar en la misma dirección.

