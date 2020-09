María Ángeles Irigalba: veteranía en los pinceles

tafalla – "Le he cogido mucho cariño a la pintura", asegura María Ángeles Irigalba, de 91 años, que comenzó con esta afición en el año 1992, cuando el Ayuntamiento de Tafalla propuso un curso de iniciación. "Siempre me ha gustado enredar y probar cosas nuevas", dijo. Tras varias tomas de contacto, la pintora no quería continuar con el cursillo, ya que lo consideraba demasiado para ella, pero fue el entonces profesor Javier Esquíroz quien le animó a continuar con la afición. Desde entonces, la artista ha ido probando diferentes técnicas y modalidades de pintura, llegando a tener alrededor de 70 cuadros.

Al finalizar el cursillo, Mª Ángeles y el resto de mujeres decidieron formar un grupo para poder continuar con este hobby. La aficionada reconoció sentirse muy bien cuidada y arropada por las compañeras. "Mejor imposible", confesó. En el grupo se encuentran seis mujeres artistas aficionadas, cada cual con sus especialidades y sus gustos personales, pero entre todas se complementan y ayudan. Debido a la situación que ha generado el covid-19, el local donde se reúnen permanece cerrado desde marzo. "Es una pena que no podamos reunirnos para pintar, en casa no es lo mismo", señaló Mª Ángeles.

Esta afición ha supuesto para la vida de la artista una "forma de evadirse", ya que, como ella misma asegura, "este hobby ha hecho que tenga algo que perseguir". "La pintura me ha aportado mucha compañía y sobre todo satisfacción", reconoció. Pero, sobre todo, quiso remarcar que no solo ha sido la pintura, sino el grupo de mujeres que le han animado durante muchos años.

La "artista aficionada" destacó entre su colección de cuadros los paisajes de diferentes pueblos y países: "Muchas obras las he basado en fotografías que me han mandado", apuntó. A pesar de haber probado diferentes técnicas y pinturas, a la pintora se le resisten los retratos. "Es muy complicado reflejar las expresiones de los rostros", comenta. No cierra puertas a nuevas técnicas; hace poco comenzó con el acrílico y, aunque admite que no es lo que más le apasiona, se anima a probar cosas nuevas.

Mª Ángeles aseguró tener mucho cariño a todos los cuadros, porque cada obra tiene su historia, pero destaca en especial un lienzo: "El de los cencerros. No sé por qué pero le tengo mucho cariño", manifestó. La pintora admitió que tiene alrededor de 70 obras y aunque tiene la casa decorada con sus cuadros, ninguno está fijo. "Me gusta ir cambiando de cuadros según me apetezca", dijo.

Mª Ángeles aseguró tener todos los lienzos guardados, ya que no le gusta regalar sus obras. "No me gusta poner en el compromiso y que tengan que colgarlo por obligación. ¿Qué pasa si nos les gusta?", preguntó entre risas. Sin embargo, reconoció que en más de una ocasión ha realizado cuadros a la familia: "A mis nietas les hice una rosa y una fotografía de espaldas a cada una".

Por último, la artista quiso animar a la gente mayor a tener aficiones. "Es una forma de evadirte y estar entretenida. Todos tus problemas los dejas ahí", apuntó. También es una gran apasionada de los coches y fue la primera tafallesa que se sacó el carné de conducir. Esto le supuso muchas críticas porque " en aquellos tiempos no estaba bien visto ver una mujer con pantalones y conduciendo una camioneta".