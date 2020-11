Actualidad entre libros en Puente la Reina

'Las letras son para el otoño', proyecto premiado, recoge los talleres previstos para esta época, muy ligados a la realidad social

El día a día en la biblioteca de Puente la Reina se desarrolla de la mano de la actualidad, una labor liderada por Eva Blanco Lafuente, la bibliotecaria del pueblo y encargada de todo lo que hace referencia a los libros en el municipio desde hace diez años.

Las letras son para el otoño, así se llama el proyecto que ha recibido el premio María Moliner y que impulsó Eva "cuando todavía pensaba que en otoño podríamos desarrollar un montón de actividades". El plan inicial, y el que se plasma en la iniciativa, era el de promocionar actividades relacionadas con la lectura y que, en la medida de lo posible, estuvieran ligadas a la actualidad. "Había planeado hacer diferentes actividades como un cuentacuentos con abuelos, abuelas y nietos, donde se encontraran las generaciones", apunta Eva Blanco, quien también ha tenido que suspender un taller de ilustración con una vecina de Mendigorría. "Todo lo que estaba previsto se ha tenido que suspender y sustituir por guías de lectura y con centros de interés", confirma la bibliotecaria.

Para Eva trabajar en el pueblo, a donde llegó hace diez años, "es cálido". "Es hogareño, pequeño, conoces a la gente por su nombre y ellos también te conocen, saben cómo eres tú y ves a los niños crecer", menciona. La biblioteca de Puente la Reina funciona como centro de estudio y como lugar para el préstamo de libros y es, además, un centro al que acuden niños de los pueblos de alrededor. "Como muchos niños del valle vienen al colegio aquí, después se acercan a la biblioteca", comenta Eva Blanco, quien reconoce que esto también ha cambiado con la pandemia, pues ahora la escuela termina a las 15.00 de la tarde y los pequeños "se van a sus casas y ya no se acercan a Puente para venir a la biblioteca".

centros de interés Una de las propuestas del plan previsto y que sí se ha podido desarrollar son los centros de interés, espacios habilitados en la biblioteca en los que se exponen libros relacionados con una temática concreta. "Consiste en sacar los libros de la estantería para que sea mucho más fácil verlos porque no se visibiliza solo la parte del lomo, sino que se exponen", esgrime Eva Blanco Lafuente. Para esta semana en el centro municipal ha habilitado un espacio relativo al Euskaraldia, que está celebrando su segunda edición. Ligado a la actualidad, también ha organizado un centro de interés relacionado con el conflicto del Sáhara porque "aquí hay muchas familias que acogen a niños saharauis durante los veranos y una de las madres me propuso hacerlo". "Todo lo que me proponen de hacer, yo digo vale y lo acabamos haciendo", ríe Eva Blanco. Ahora, de cara al 25N, el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, Eva va a organizar una guía de lectura, que ahora es una de las pocas cosas que se pueden realizar, "pues no implica que la gente se junte".