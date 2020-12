EH Bildu aprueba en Berriozar el presupuesto con I-E/Podemos

berriozar – Solo Navarra Suma se posicionó ayer en contra de los presupuestos de Berriozar, aunque solo lo anunció. Sus cuatro miembros no llegaron a votar porque para entonces el alcalde ya había expulsado al portavoz, Daniel Cuesta, y sus compañeros le siguieron puertas afuera del salón de plenos. Las cuentas salieron adelante gracias al acuerdo entre EH Bildu e I-E/Podemos, 8 + 1 votos. Los indispensables para alcanzar la mayoría.

Por su parte el PSN se decantó por la abstención. Tras negociar con el Equipo de Gobierno se admitieron dos de sus cuatro enmiendas, una para mejorar los adornos navideños y 6.000 euros para que los comercios de la localidad que confeccionan mascarillas las elaboren para los colegios Mendialdea I y II. Otras dos iniciativas con el inglés en la 0-3 y en los campamentos de verano como protagonista no vieron la luz. "No os queremos entorpecer el trabajo, y vemos que una forma de seguir trabajando es abstenernos, que se tengan en cuenta algunas enmiendas y sobre todo algunas inversiones", dijo Pilar Moreno para explicar el voto de su grupo.

La cifra de gasto presupuestado para 2021, empresas públicas al margen, asciende a 6.842.334 euros, 229.541 euros (un 3,47%) más que este ejercicio. Y los ingresos suponen 6.842.592 euros, 227.241,56 euros y un 3,44% más. "Son unos presupuestos fundamentalmente para el bienestar de las personas, en todas sus etapas, haciendo especial mención a las contingencias que pudieran generarse por el Covid 19", argumentó Mikel Xabier Etxeberria (EH Bildu) sobre unas cuentas "condicionadas por el Covid, austeras y sociales para Berriozar una vez más para 2021".

Iñaki Bernal (I-E/Podemos) hizo referencia al espíritu humilde y dialogante con el que afrontó su grupo la negociación, a tenor del contexto de pandemia. Y además de reconocer que en política fiscal y social comparten mucho con EH Bildu, se congratuló de acuerdos concretos: una reserva para emergencias alimentarias, un diagnóstico sobre interculturalidad, una campaña para informar a la población de los recursos que ofrece el Gobierno Foral en materia de rehabilitación de vivienda, placas solares para el tejado de la casa consistorial o un punto de recarga para vehículos eléctricos.

inversiones Como inversiones "reales que se materializarán en 2021", el Equipo de Gobierno destacó el cambio a luminarias LED en la zona más antigua de Berriozar, la sustitución de las calderas de los colegios Mendialdea I y II, la compra de una barredora eléctrica y la instalación de un aparcabicis cerrado en la plaza Euskalherria.

EXPULSIÓN DE DANIEL CUESTA Navarra Suma presentó una batería de enmiendas por valor de medio millón de euros para "mejorar la calidad de vida y los servicios". Porque a juicio de Daniel Cuesta el presupuesto "no es ambicioso, no se corresponde con las necesidades de las vecinas y vecinos y por lo tanto no va a estar a la altura". Y Arnesto (EH Bildu) las rechazó calificándolas de "marketing político". "La negociación empieza y termina con el anuncio de Navarra Suma de que no va a llegar a ningún acuerdo con EH Bildu". Hasta ahí todo normal. Pero poco antes de votar, "el portavoz de Navarra Suma ha intentado buscar protagonismo en el debate a base de interpelaciones directas al resto de portavoces y dificultando la labor moderadora del Alcalde", explicó el primer edil, Raúl Maiza. Motivo por el cual, tras recibir dos avisos, fue expulsado del pleno.

en corto

Las 2 empresas públicas. El presupuesto de la Empresa Pública de carácter social Berrikilan asciende a 1.028.540 euros, mientras que el importe asignado a la empresa pública Usalanda Gestión Pública, SL es de 328.992 euros.

Tasas y precios públicos. Congelados para 2021, tal y como se aprobó en pleno.

la frase

etxeberria "son presupuestos austeros y sociales para berriozar"

El edil de EH Bildu se refirió a unas cuentas "condicionadas" por la covid.