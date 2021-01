Elizondo, Arizkun e Irurita siguen sin alcalde o alcaldesa tras dos intentos

elizondo – El gélido tiempo de ayer invitaba a pasar el día en casa, disfrutando de la jornada festiva, degustando el roscón y estrenando los regalos de los Reyes Magos. De todas maneras, el Día de Reyes en los pueblos de Baztan es sinónimo de batzarres. En los 15 pueblos del valle, cada 6 de enero se celebran batzarres, en los que los alcaldes-jurados, entre otros temas, rinden cuentas a los convecinos, explicando los gastos y los ingresos que ha tenido el pueblo e laño recién finalizado.

El batzarre del Día de Reyes suele ser más especial cada dos años, cuando, como dictan las Ordenanzas, toca renovar el cargo de alcalde o alcaldesa de cada pueblo. Es el 6 de enero cuando los nuevos alcaldes jurados toman oficialmente la makila de mando de cada pueblo. Para ello, anteriormente, el tercer domingo de diciembre se celebran batzarres en los pueblos, para elegir a la persona que representará a cada pueblo en la Junta General del Valle. Así pues, manteniendo la tradición, se celebraron batzarres en cada uno de los lugares de Baztan, y en once de ellos hubo personas dispuestas a ejercer de alcaldes-jurado durante el bienio 2021-2022. En otros cuatro pueblos, Elizondo, Arizkun, Amaiur e Irurita, no hubo candidaturas, por lo que el puesto quedó desierto. En estos pueblos, ayer, además de presentar las cuentas del pueblo, se volvió a tratar el tema de la alcaldía, dando opción a los vecinos de cada pueblo a presentar sus candidaturas, aunque solamente en Amaiur hubo respuesta afirmativa. En el pueblo de Baztangoiza Ixabel Aleman se presentó voluntaria, quien, al ser refrendada por el batzarre, será la alcaldesa de Amaiur los dos próximos años. Por el contrario, en Arizkun, Elizondo e Irurita no se presentaron candidaturas, por lo que en estos tres pueblos, el puesto de alcalde-jurado ha quedado desierto. En este caso, tras los dos últimos batzarres en los que los vecinos han podido presentar sus candidaturas, ahora queda en manos del presidente de la Junta General de Baztan convocar un nuevo batzarre en los pueblos que no han elegido representante, es decir en Elizondo, Arizkun e Irurita.

En los demás pueblos, desde ayer estos son los alcaldes o alcaldesas: Ixabel Aleman (Amaiur), Kaiet Itoitz (Erratzu), Aitor Iturralde (Azpilkueta), Imanol Juanikotena (Elbete), Ernesto Prat (Lekaroz), Fernando Arraztoa (Gartzain), Joxelu Retegi (Arraioz), Jorge Oteiza (Oronoz-Mugairi), Joxean Etxeberria (Ziga), Carlos Garaikoetxea (Berroeta), Kristina Fernandez (Aniz) y Pello Sarratea (Almandoz).

cuentas de elizondo En cada uno de los pueblos de Baztan, se presentaron ayer las cuentas anuales, y en el caso de Elizondo, el mayor y en el que más presupuesto maneja, el kargodun Xabi Torres explicó los ingresos y gastos del 2020. A causa del coronavirus este año no se han celebrado ni las fiestas de Santiago ni las ferias de otoño, por lo que tanto los gastos como los ingresos han descendido considerablemente. Teniendo en cuenta esta particularidad, los ingresos totales del 2020 han sido de 69.836,78 euros, y los gastos de 47.753,21 euros, por lo que se cerró el año con un superávit de 22.083,57 euros. El pueblo de Elizondo empezó el año 2020 con 38.476,17 euros en total, terminado con 59.152,76 euros. Al no celebrarse ni las fiestas patronales ni las ferias de otoño, dos de los mayores apartados tanto a nivel de gasto como de ingreso, por lo que este año la mayor fuente de ingresos (no ha variado respecto a años anteriores) ha sido la cuota vecinal, recaudándose 35.864,93 euros. Esta cuota se utiliza para sufragar los gastos de las fiestas patronales y otros gastos del pueblo, como este año, donde se ha invertido en la limpieza de la plantación de Ermitegia, en arreglar la acera colindante al Bar Gloria, las puertas del parque infantil de la iglesia, y acondicionar varias zonas de pista en Berro; en total 15.602,54 euros, siendo el mayor gasto del año pasado. Entre los gastos e ingresos, hay que destacar los 12.346,72 euros de ingresos y 14.086,94 euros de gastos derivados del cementerio, y los 11.264,77 euros ingresados por la designación anual del Ayuntamiento.

En definitiva, ha sido un buen año en lo que respecta a las arcas del pueblo, con un superávit mayor de lo habitual y unos gastos e ingresos menores que en otros años.

en corto

Nuevos alcaldes o alcaldesas. 9 de los 12 alcaldes o alcaldesas elegidas hasta ahora son nuevos en el cargo: Ixabel Aleman releva a Joxe Urrutia como nueva alcaldesa-jurado de Amaiur; en ElbeteImanol Juanikotena es el nuevo alcalde, tomando el relevo a Xabier Urreaga; en Erratzu, Kaiet Itoitz fue elegido ha relevado a su hermano Joxe como alcalde; en Oronoz-Mugairi Jorge Oteiza fue nombrado alcalde, tomando el relevo a Ruth Peña, que ha desempeñado esa labor los últimos años; en Ziga, Joxean Etxeberria es el nuevo representante del pueblo, tomando el mando de manos de Idoia Arrieta; en Almandoz Pello Sarratea es el nuevo alcalde, puesto que ha estado en manos de Luis Roldán los últimos 20 años; en Azpilkueta Aitor Iturralde fue nombrado ayer alcalde, relevando a Luis Azcarraga; en Aniz, Kristina Fernandez ha tomado el relevo a Ainhoa Maritorena, alcaldesa los últimos años; y en Lekaroz, Ernesto Prat es el nuevo representante del pueblo, cargo que los últimos años ha ocupado Mattari Plaza.

Alcaldes que siguen. En el caso de Berroeta, Arraioz y Gartzain, los actuales alcaldes-jurado seguirán en el cargo, Carlos Garaikoetxea en Berroeta, Joxelu Retegi en Arraioz y Fernando Arraztoa en Gartzain.

Pueblos sin alcaldes. Elizondo, Arizkun e Irurita todavía no han elegido representante, por lo que la Junta General de Baztan deberá convocar un nuevo batzarre para intentar buscar una solución para que estos pueblos no se queden sin portavoz.