Luzaide/Valcarlos se queda por 2º año sin su fiesta grande de los Bolantes

LUZAIDE/VALCARLOS – Tal y como ha informado recientemente la Junta de Bolantes de Luzaide/Valcarlos, el próximo Domingo de Pascua no se va a realizar la tradicional fiesta de los Bolantes que es Bien de Interés Cultural y que cada año acoge a numerosos visitantes. "Dada la situación, más allá de las recomendaciones sanitarias, es obvio que no es posible ni viable controlar aforos, ya que la fiesta se hace en la calle y los Bolantes bailan en unos espacios reducidos", afirma Jon Arricaberri, uno de los miembros de la Junta. Sin embargo, ese día sí sonará la música en la localidad. "No se va hacer ni el desfile ni bajar a otros barrios. Lo único que se hará será bailar durante la Misa, en la que es tradición que cuatro dantzaris y los músicos vayan a tocar un baile", añade.

Éste es el segundo año consecutivo que la localidad ha tenido que anular el evento. "Crucemos los dedos para el año 2022. Imagino que para cuando volvamos a ensayar, se habrá incorporado más gente y nos tocará ensayar mucho para recuperar todas las horas perdidas", concluye entre risas.