Olite: El orgullo de Príncipe de Viana

La villa celebra este fin de semana, con gran éxito de público, sus Fiestas Medievales y conmemora los 600 años del nacimiento del heredero del Reino de Navarra que se educó en el Palacio Real

La pandemia no ha frenado al Ayuntamiento de Olite/Erriberri ni tampoco a sus vecinos que han llenado las calles durante las Fiestas Medievales. La ciudad conmemora los 600 años del nacimiento de Príncipe de Viana tras un año en que la pandemia le impidió disfrutar de sus fiestas. La seguridad sanitaria es lo más importante y eso lo sabe bien el Consistorio que asegura que "todas las actividades del programa se han organizado con la premisa de la responsabilidad y con las normas sanitarias vigentes en cuanto a aforos y salud".

En honor al Príncipe de Viana, hijo del Rey Carlos III que se educó en el Palacio, el Ayuntamiento ha propuesto novedades entre las que se encuentra "La Música en la Corte Real de Olite", que tuvo lugar el pasado viernes. Los protagonistas, Luis Mª San Martín y Maite Itoiz. guiaron al público a lo largo de los siglos XII-XIV a través de su música y sus palabras. La "Semblanza Literaria", un homenaje literario y musical dedicado al Príncipe, es otra de las incorporaciones de este año. Asimismo, la "Elegía a Doña Agnês de Clèves" es la actuación que pondrá el punto final a los festejos, esta tarde a las 19.30 horas.

INCONVENIENTES PARA LOS PUESTOS

El mercado artesanal, que siempre tiene un lugar reservado en torno a las murallas, se ha desplazado a los jardines de la Ronda del Castillo para asegurar el cumplimiento de las medidas. Aún así, algunos siguen intranquilos. "La gente tiene miedo a quitarse a la mascarilla para coger la comida", decía Eider Aracama, una vendedora ambulante. "No podemos ofrecer muestras y si no doy a probar, no vendo nada", añadía la joven. Coincidía con ella Jose Ángel Iturralde, otro comerciante que decía que "la venta directa se basa en dar a probar el producto, pero este contacto directo se ha perdido. La gente quiere conocer de primera mano lo que come y, aunque les expliques lo que es, no es lo mismo". El sector de la alimentación no ha sido el único que se ha visto afectado. "Se supone que durante la pandemia la gente ha ahorrado más, pero no es así. Gastan mucho menos", contaba Arantza Villanueva, que vende alpargatas. No obstante, todos estaban de acuerdo en que "se agradece que, a pesar de las limitaciones, Olite haya apostado por llevar a cabo la feria". Jose Ángel aprovechaba para apelar a los ayuntamientos: "Está muy de moda acordarse de los productores y los pueblos vacíos. Cuando los ayuntamientos hablan de ayudar, esta colaboración se tiene que basar en darnos la oportunidad de vender nuestros productos de manera directa. Así podemos sacar un beneficio extra que rentabilice nuestras explotaciones", apuntaba.

cómo se han vivido

Los vecinos de Olite "disfrutamos las fiestas entre comillas porque se ha perdido mucho", contaba una mujer. "Aún así, el pueblo atrae a mucha gente de fuera", añadía. Ejemplo de esto es Ana Beltrán y su familia, que han venido a visitar el Palacio y se han encontrado con los festejos. "Habíamos visto fotos y teníamos muchas ganas de conocerlo, pero no esperábamos todo este ambiente medieval. Nos ha sorprendido gratamente", señalaba Ana.

Igual de contento estaba Ismael Civiac, de la compañía de espectáculos Civi-Civiac. "Llevamos 21 años participando en estas fiestas y ha sido emocionante salir a las calles y hacer retumbar nuestros tambores y dulzainas.", decía. El público "tiene unas ganas tremendas de disfrutar en familia y eso es lo que tiene la calle y estos mercados, reúnen a un público familiar de todas las edades".

en detalle

Mercado hoy domingo.

Domingo de mercado de antaño con la animación de los artistas de la compañía Civi Civiac, desfile del Cortejo Real en honor a sus Majestades y Taller Infantil "El dragón del Príncipe". Además, habrá una visita guiada al retablo de Santa María- El Príncipe de Viana y la casa real en la Iglesia de Santa María y el homenaje poético musical "Elegía a Doña Agnes de Cleves".

Visitas teatralizadas. Los próximos días 21 y 22 de agosto a las 19 horas, el Ayuntamiento de Olite ha organizado unas visitas teatralizadas por los lugares más emblemáticos de la ciudad de Olite/Erriberri como una experiencia para el conocimiento del patrimonio e historia de la ciudad.