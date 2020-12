Baztarres para elegir alcaldes o alcaldesas

Tal y como indican las Ordenanzas de Baztan, cada dos años se toca elegir a los alcaldes de los 15 pueblos del valle, y para ello, el tercer domingo de diciembre se celebran batzarres en todos los pueblos, para conocer a los candidatos, si los hay. En los batzarres de mañana se sabrá si hay candidaturas o no.

Si se da el caso de que sólo hubiera un candidato o una candidata, la mayoría de los asistentes al batzarre deberán ratificar a la persona que presenta su candidatura, procediéndose a la votación si así se solicita. En caso de que hubiera más de una candidatura se retrasará la votación al siguiente domingo y se dará a conocer en el lugar la existencia de más de una candidatura. En este caso, la votación será directa y secreta, realizada mediante papeletas introducidas en un sobre. Cada elector sólo podrá dar su voto a una candidatura. Si en la votación hubiera empate, se realizará una segunda convocatoria. En caso de no existir ninguna candidatura, la elección se repetirá el primer domingo de enero. Y si tampoco se presentan candidaturas en el segundo llamamiento, en el plazo de un mes, el presidente de la Junta General deberá convocar un batzarre en el pueblo para elegir nuevos cargos.

Alcaldes salientes

Según las Ordenanzas, como cada año, el día de Reyes se celebrarán batzarres en los pueblos, batzarres donde los alcaldes de los pueblos rinden cuentas del año anterior, y además, cada dos años, como será en esta ocasión, el día 6 de enero los nuevos alcaldes electos tomarán posesión del cargo. Queda por ver si los actuales representantes de cada pueblo se presentarán a la reelección y seguirán en sus cargos o, por el contrario, hay cambios. Algunos alcaldes y alcaldesas ya han adelantado que no volverán a presentarse, como es el caso de Elizondo, donde Alazne Sansiñena, junto al grupo que ha permanecido en la Herriko Etxea de Elizondo no renovará su candidatura, tal y como ha anunció hace un par de semanas a través de una nota. El actual alcalde de Lekaroz, Mattari Plaza, también ha informado que no seguirá en el cargo, al igual que Oihane Prim en Irurita, Xabier Urreaga en Elbete y Francisco J. Lacar en Arizkun, Joxe Itoiz en Erratzu, Ainhoa Maritorena en Aniz, Luis Azcarraga en Azpilkueta, Ruth Peña en Oronoz-Mugairi, Idoia Arrieta en Ziga y Joxe Urrutia en Amaiur. Por el contrario, Joxelu Retegi, representante de Arraioz volverá a presentar candidatura en el batzarre de mañana, Carlos Garaikoetxea, de Berroeta, también se volverá a presentar, y Fernando Arraztoa, de Gartzain, también ha mostrado su disposición a continuar.

Batzarres

El pueblo de Arraioz será mañana el más madrugador, celebrará el batzarre a las 10.30 horas; en Ziga, se reunirán a las 11.00 horas en el frontón, en Amaiur a las 11.30 horas en la sala Otsondo. En la mayoría de los pueblos se celebrarán a las 12.00 horas, en Oronoz-Mugairi, Irurita, Lekaroz, Arizkun, Gartzain y Elizondo. En varios pueblos el batzarre se realizará en el frontón del pueblo, como es el caso de Oronoz-Mugairi, Lekaroz, Azpilkeuta y Arizkun. En Elizondo se reunirán en la casa de cultura Arizkunenea. En Erratzu el batzarre será a las 13.00 horas en el antiguo lavadero; en Azpilkueta a las 16.30 horas, y en Aniz y Berroeta a las 19.00 horas.

En corto

Arraioz celebrará su batzarre a las 10.30; Ziga a las 11.00; Amaiur a las 11.30; a las 12.00 horas la mayoría de los pueblos: Oronoz-Mugairi, Irurita, Lekaroz, Arizkun, Gartzain y Elizondo; Erratzu a las 13.00 horas; a las 16.30 horas Azpilkueta y a las 19.00 horas Aniz y Berroeta.

El dato

15 Alcaldes-jurado tiene el Valle de Baztan, uno por cada pueblo o lugar. Son los representantes de cada pueblo en la Junta General del Valle, que lo componen 32 miembros: los 15 alcaldes, los 13 representantes municipales (alcalde + 12 concejales), y los 4 junteros (uno por cada cuartel del valle). Además pueden participar 8 comisionados de montes, que tienen voz, pero no voto.