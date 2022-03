Benito Menni en lucha por unas condiciones laborales dignas

Centenares de personas participaron ayer en la manifestación convocada por las trabajadoras del Centro Hospitalario Benito Menni, de Elizondo, para exigir un convenio digno en el centro.

La protesta comenzó en la Plaza de los Fueros, donde una multitud se había congregado para protestar por la "inmovilidad" de la empresa a la hora de negociar un convenio que está sin revisar desde el año pasado. En 2020 se firmó el último convenio anual. Una ruidosa marea inundó las calles de Elizondo con eslóganes como "nosotros en precario, vosotros millonarios", o "menos agresión más protección", que en cierto modo resumen el malestar de la plantilla.

Según informan desde el Comité de Empresa, en el que el sindicato ELA es el único con representación, "en noviembre presentamos una plataforma con 17 puntos, y la empresa nos respondió que ninguno era viable. Por el contrario, no nos presentaron ninguna propuesta". Añaden que desde hace muchos años siempre han funcionado de la misma manera, el Comité presentaba unas peticiones, la empresa otra, y se negociaban dichos puntos, hasta llegar a un acuerdo. "En esta ocasión hemos presentado una propuesta y la empresa no ha dicho absolutamente nada". Denuncian la "irresponsabilidad y la falta de respeto" por parte de la empresa, que "no sólo no aborda los contenidos que pedimos en la plataforma, sino que no tiene ninguna intención de negociar nada".

El Comité critica que el objetivo de la empresa es "seguir con la cuota de rentabilidad a costa de las condiciones laborales de la plantilla". Cuentan que desde la dirección se excusaron, diciendo que no había dinero, pero recuerdan que el Centro Hospitalario firmó el pasado mes de junio un concierto económico con el Gobierno de Navarra, por el que el Ejecutivo se hacía cargo de 108 plazas durante 9 años, por lo que "una mejora sí es posible". Para poder revertir la situación las trabajadoras piden un cambio en la manera de organizar y gestionar la actividad del centro.

Se trata de la mayor empresa de Baztan, la que cuenta con mayor número de trabajadores, 164 en la actualidad. Un sector, el sociosanitario, en el que la inmensa mayoría de la plantilla está compuesto por mujeres, el 90 % en el caso de Benito Menni. Tal y como recordaron ayer las condiciones de trabajo de la plantilla son precarias, y no cesarán hasta darle la vuelta a la actual situación, que lejos de mejorar, ha empeorado.

Piden "garantizar un salario mínimo anual de 18.200 euros" y un incremento salarial para "reducir la brecha de género y la brecha con el resto del sector de cuidados". También piden una reducción de jornada porque "actualmente estamos 100 horas por encima de las 35 horas semanales al año".

Asimismo reivindican que se establezca un plus de riesgo, que se completen las bajas, que se adopten medidas de conciliación y que se establezcan protocolos de acoso sexual, entre otras medidas.

En este sentido recuerdan que "estamos trabajando con pacientes con enfermedades de salud mental". Aseguran que el perfil de los pacientes está cambiando y denuncian que tanto el número como la gravedad de las agresiones a las trabajadoras ha aumentado durante los últimos meses, por lo que se sienten cada vez más desprotegidas.

Por todo ello, exigen un convenio digno, tal y como exclamaron ayer en la manifestación que recorrió las calles de Elizondo. No es la primera movilización llevada a cabo al respecto. Hace dos semanas comenzaron las concentraciones, que se están repitiendo cada miércoles, de 14.30 a 15.30 horas, delante del centro. Concentraciones que seguirán hasta que la empresa se siente a negociar el convenio, cosa que "desde que hemos empezado las movilizaciones no tenemos noticias".

Desde el Comité señalan que "las trabajadoras estamos unidas en esta lucha, y no cesaremos hasta revertir la situación, hasta lograr unas condiciones laborales dignas", algo que aseguran, "derivaría en una mejor asistencia de los pacientes".