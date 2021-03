Navarra Suma y PSN, con abstención de Podemos, aprueban el presupuesto de Burlada

Un "ejercicio de responsabilidad" por todas partes. La frase ha servido este jueves en Burlada para aprobar los presupuestos, para abstenerse y para votar en contra. Ejercicio de responsabilidad el de Navarra Suma y el PSN, que 40 enmiendas socialistas dio el sí a las cuentas. Una pareja de baile habitual en Pamplona y su Comarca que ya había publicitado su acuerdo los días previos: medidas para activar el comercio local, plan de reasfaltado, actuaciones en el parque municipal o, como punta de lanza de esas aportaciones del PSN –con un total de dos millones de euros– la ampliación de la zona deportiva de El Soto y mejoras en Erripagaña.

En definitiva, un presupuesto que asciende a 14,8 millones de euros, "participado, continuista en la parte de gasto corriente y más ambicioso en cuanto a las inversiones", ha explicado la alcaldesa Ana Góngora (Navarra Suma).





Rehabilitar bajeras como vivienda:

Ejercicio de responsabilidad también el de Lourdes Lozada (Podemos), partido del que se atendieron tres enmiendas y se abstuvo: una plataforma informática para fomentar la participación, un censo de perros a través de su ADN y 100.000 euros para rehabilitar y convertir bajeras municipales en vivienda de emergencia. "En ningún momento se me va a tachar de que llego a acuerdos con el equipo de gobierno, porque he sido la más crítica. Pero sí tengo que ser responsable con los vecinos y vecinas", ha dicho para justificar la abstención.

Inversiones "desmedidas":

Para variar, ejercicio de responsabilidad finalmente el de EH Bildu, Cambiando Burlada y Geroa Bai. "La alcaldesa le ha ofrecido al PSN que escriba en una columna lo que quiera, y ella ya hará lo que le de la gana. Ese es desde mi punto de vista la base del pacto, porque es imposible pensar que esas inversiones previstas se van a realizar", ha opinado Iñigo Uharte (Geroa Bai) sobre unas inversiones "desmedidas".

"Cuando el PSN está por medio, si no es intrascendente, aquí a temblar todo el mundo", ha dicho por su parte Txema Noval (Cambiando Burlada). Ha recordado que el año pasado no hubo voces contrarias a las cuentas y ahora, sin embargo, la viabilidad del Ayuntamiento –de momento haciendo equilibrismo con unos ingresos urbanísticos de Erripagaña que más pronto que tarde se acabarán– no se abordaba "con ningún tipo de medida". "Patada adelante y el que venga después, que arree".

Las inversiones, "la carta del Olentzero":

Para Berta Arizcun (EH Bildu) las inversiones son "la carta del Olentzero", el procedimiento de las cuentas una "tomadura de pelo", que incluía propuestas 24 horas antes de pleno, y el voto del PSN "una decisión que poco tiene que ver con las necesidades de Burlada".