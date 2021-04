Siguen sin responder las preguntas sobre los accesos a Eulza en Barañáin

De manera telemática, avisando con un día de antelación y sin posibilidad de hacer preguntas. El Ayuntamiento de Barañáin ha ofrecido este viernes por la tarde una "charla/presentación" sobre las posibles alternativas a los accesos y conexiones que se deberán ejecutar en el municipio –en un futuro más o menos próximo– para dar respuesta al incremento de habitantes (y de vehículos) que tendrá que absorber la localidad cuando lleguen a vivir las personas que ocuparán las 920 viviendas que ya se están construyendo en el Señorío de Eulza.

No serán pocas y se desconoce todavía la mejor manera de evitar atascos y embotellamientos, aunque ese es solo uno de los quebraderos de cabeza en un proyecto que, a pesar de haberse gestado hace ya 13 años, sigue generando preguntas sin resolver y mucha inquietud entre los vecinos, que no consiguen respuestas. Hoy tampoco, porque la presentación ha sido cerrada.

Recreación del scalextric, que ha explicado el arquitecto municipal

Ha contado, eso sí, con explicaciones, planos y recreaciones bien argumentadas por el arquitecto municipal, que ha desgranado las opciones que actualmente se encuentran sobre la mesa. La que está aprobada, el denominado scalextric, "es una carretera elevada sobre otra ya existente y esto, para cualquier vivienda de la zona, tiene una afección importante porque pasa de tener vistas despejadas a vehículos circulando en frente de casa", ha valorado, señalando que solucionaría parte de la circulación interior "pero la totalidad de los coches se verían abocados a salir por los tres mismos puntos, la rotonda de Jaso, la de hospitales o hacia la Venta Andrés". Ha reconocido también que en otras ciudades en las que contaban con infraestructuras similares "se ha optado por su eliminación y sustitución por otras opciones no tan agresivas en el entorno urbano".

Otra alternativa, también planificada, es a través del PSIS del AVE, de la estación de tren. "Contempla una intersección, una conexión que saldría de la rotonda a la altura de la avenida de los Deportes. A día de hoy existe el intento de impulsar este sector así que sería una posibilidad que está aprobada y en un plazo indeterminado podría salir adelante".

El puente de Landaben, proyecto que está cobrando más fuerza

La opción que ha cobrado más fuerza, eso sí, es la del puente a Landaben, "que lleva mucho tiempo encima de la mesa y está incluida en el Plan de Carreteras". Enlazaría la rotonda de entrada en el polígono industrial –mediante una pasarela que cruza el Arga– con otra nueva rotonda que uniria la NA-30 (conecta con la Ronda oeste) y la PA-30. "Sería una pasarela con dos carriles de circulación en ambos sentidos, apoyada por una parte muy amplia que sería zona de paseo para tráfico rodado y un carril bici. Se plantea una conexión peatonal y ciclista, y una rotonda nueva en la confluencia de la NA-30 y PA-30. La conexión en Landaben llegaría hasta la Ronda oeste, que es más rápida, y conectaría al norte con la Ronda norte (que va hacia Irurzun/Alsasua/Vitoria)".

Tal y como ha recalcado el arquitecto, "supone la ventaja de estar conformando una nueva salida de Barañáin, que no tendría por qué ser fundamentalmente para el desarrollo del nuevo sector. Cualquiera, en cualquier zona de Barañáin, conectaría con la ronda a través de Landaben. El inconveniente es que se está cruzando el río, pero esta alternativa no es un brindis al sol, cuenta con estudios de viabilidad, tráfico y afecciones ambientales que ratifican que la actuación es posible. Se ha consultado a la CHE y, a falta de concretar sobre un diseño definitivo, no habría inconvenientes y de cara a la movilidad de Barañáin supone una ventaja mayor al scalextric", ha señalado. Ha avanzado, además, que la solución que se apruebe y se ejecute finalmente correrá a cargo de los promotores y propietarios del suelo y no supondrían desembolso para el Ayuntamiento.

Las preguntas, por correo y con DNI



La presentación ha durado media hora escasa y ha sido vista por cerca de 40 espectadores que, en el chat habilitado por Youtube, se han quejado de que se anunciara "solo con un día de antelación", algo que han calificado de "inaudito". También se han preguntado cuantas plazas de aparcamiento "van a desaparecer en la trasera de la calle Lur Gorri" y si la encuesta que propone el Ayuntamiento (en el bando municipal señalan que se preguntará a los vecinos, aunque no se sabe ni cómo ni cuándo) es vinculante o no. No ha habido respuesta: al final de la sesión, se ha dispuesto una dirección de correo (urbanismo@baranain.com) "para atender las consultas y que se puedan formular preguntas". Eso sí, es necesario identificarse con apellidos y DNI "para diferenciar los intereses reales de otro tipo de correos que puedan llegar", ha dicho.