Ansoáin teme el 'efecto frontera' con la llegada de la zona azul a Txantrea y Rochapea

Ha sido un proceso casi inminente desde que hacia el mes de junio el Ayuntamiento de Pamplona anunciara la extensión de la zona azul a barrios como Rochapea (en las zonas en las que todavía no se había implantado) y Txantrea. En julio, a pesar de la rotunda oposición de los vecinos, comenzaron a pintar las plazas y el próximo 1 de septiembre el estacionamiento regulado entrará en funcionamiento con todas sus consecuencias, no sólo para estos barrios sino también en municipios como Ansoáin, que quedará prácticamente cercado, en una especie de encrucijada azul y naranja que deja, además de pocas opciones, un escaso margen de maniobra y muy poco tiempo de reacción. Los vecinos y vecinas están, por lo general, "indignados" con esta decisión, temen el llamado "efecto frontera" y asumen que perderán plazas de aparcamiento en un municipio en el que saben que tarde o temprano habrá que tomar medidas.

Se trata de un problema más visible si cabe en calles que hacen muga, como José María Jimeno Jurío (Txantrea-Ansoáin) y Ostoki (Ansoáin-Rochapea). En ambas, una línea divisoria marca un lado con plazas de aparcamiento reguladas y otras sin regular. En Jimeno Jurío hay un total de 95 que antes eran blancas y han pasado a ser naranjas, espacios en los que acostumbran a aparcar vecinos de Ansoáin que el mes que viene ya no podrán hacerlo. De esas 95 plazas, este martes por a las 11.30 horas de la mañana había hasta 35 espacios libres. Sin coches. "En esta zona no ha habido nunca problemas de aparcamiento, es algo que se están inventando", decía Arantza Ureta. Es vecina de la Txantrea pero su hija vive en Ansoáin, en la muga, y ambas coinciden en que es "una vergüenza. Estamos todos indignados porque no hace falta, se ha hecho únicamente para recaudar –valoraba–. Esto no es Carlos III, son barrios obreros y a los negocios les están haciendo polvo".

También Paula Maeztu, vecina de Jimeno Jurío, señalaba que la zona azul "no hace falta. Si se aparca bien, ¿por qué lo cambian? La gente que viene a esta zona dice que da gusto porque siempre hay sitio. La sensación entre los vecinos es de malestar total, aquí no hay ningún problema y ahora la gente que trabaja en esta zona, que tenía sitio cerca de sus negocios, ¿dónde va a aparcar?", lamentaba.

Cristina Climent e Isabel Verdú son dos alicantinas que suelen acercarse a Ansoáin de vez en cuando para ver a una amiga que vive en la zona de Ezkaba. Ya les ha comentado lo de la zona azul: "Ahora cada vez que vengamos a verla tendremos que pagar€ Es como para dejar de venir. Una vergüenza, y no hay otro sitio para dejar el coche, las plazas se van a llenar y va a ser un caos", vaticinaban. "Los vecinos están alucinando con lo que se le viene encima. ¿De dónde se lo han sacado?".

A Sergio Bueno le va a tocar vivirlo de primera mano. "Ya pagamos el impuesto de circulación ¿no? Es una medida totalmente recaudatoria y no tiene ninguna utilidad para el barrio, no viene bien ni para el vecino ni para el comerciante. Al único que le viene bien es al Ayuntamiento y va a terminar por extenderse a Ansoáin, a Burlada a Villava... Todos los pueblos adyacentes acabarán azules", se teme. Es, además, usuario del gimnasio AltaFit, donde aseguran que la medida también les va a perjudicar. "O se llena el parking que tenemos aquí al lado o Ansoáin termina poniendo zona azul. Y es algo innecesario totalmente en esta zona", valoraba Izaskun Eugui, trabajadora del gimnasio y vecina de la Txantrea. "Va a ser un perjuicio para los clientes y para los trabajadores, hay vecinos de la zona y de fuera", reconocía.

Mikel vive en el otro lado de Ansoáin aunque también se verá afectado. "En el centro hay muchas casas que no tienen garaje. El Ayuntamiento hizo un parking municipal y se liberó bastante pero ahora, con la zona azul, esto se va a llenar –opinaba–. Están obligando a Ansoáin a hacer lo mismo". Y es que tal y como asume Ignacio Hermoso, "estamos rodeados. Si hay que pagar en Rochapea y Txantrea, Ansoáin se llena... Y terminaremos pagando". En Ostoki también han instalado los parquímetros y han pintado un lado de la calle junto al colegio Cardenal Ilundáin, cercano a un polígono en el que, seguro, se les complicará el aparcamiento a quienes se acerquen. "Es una zona en la que hay problemas para encontrar sitio y cuando vengan más coches va a ser peor. Los vecinos estamos en contra, pero ¿cómo gestionas esto?".

Desde el Ayuntamiento de Ansoáin han avanzado que están valorando diferentes propuestas después de haber realizado, ya antes de que Pamplona tomara esta decisión, un estudio del aparcamiento en el municipio. "Tenemos un documento de propuesta, de trabajo, para hacer frente a esta medida y estamos estudiando las posibilidades de cara a septiembre. Es algo que trabajaremos entre los grupos y con los vecinos y vecinas también", ha señalado el alcalde, Ander Oroz.

Mañana miércoles manifestación en la Txantrea

Mañana miércoles se celebra una manifestación en la Txantrea que partirá desde la plaza de Sabicas a las 20.00 horas bajo el lema "Stop a la Zona Azul". Representantes de los colectivos del barrio han recogido más de 4.300 firmas en contra.