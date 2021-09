La juventud reivindica su espacio en Berriozar

Los berriozartarras Nora Sobejano y Sergio Sire crean Guregunea, una asociación que organiza diversas actividades para jóvenes de 14 a 30 años



Los berriozartarras de 25 y 27 años, Nora Sobejano y Sergio Sire, llevaban meses ideando un fin de semana urbano para los jóvenes de Berriozar cuando la pandemia les frenó. Tras tres meses de confinamiento, volvieron con ganas de retomar lo que empezaron. Y así surgió Guregunea, una asociación que busca crear redes entre las distintas cuadrillas de Berriozar así como demostrar que la diversidad no es un impedimento para juntarse todos y trabajar en auzolan. "La juventud de aquí tiene un gran sentido de pertenencia. De allí que viéramos necesario fomentar actividades culturales para personas de entre 14 y 30 años", explica Nora, también educadora del Gaztegune en el plan sociocomunitario de la juventud.

La decisión de embarcar en esta nueva aventura no fue complicada, ya que recibieron el apoyo de la asociación Ikari Ari- el gestor del Gaztegune-. Es más, aprovechando que iban hacer una encuesta para ver qué inquietudes tenían los más de 2.000 jóvenes de Berriozar, Guregunea también la hizo.

A partir de allí, comenzaron a idear una programación en torno al 8M. Un escape room, unas clases de boxeo en el gaztetxe, un concierto o una kalejira animada por una batucada fueron las actividades que organizaron en este emblemático día. "Fue una semana redonda porque la gente acudió", subraya Sergio Sire, socio del Guregunea y monitor de ocio y tiempo libre. Y reconoce: "Es verdad que estamos limitados económicamente, pero si tiramos de ilusión y creatividad, el dinero tampoco lo es todo", confiesan.

Este mayo, por ejemplo, optaron por acudir junto a los grupos Berrigazte y Bizigazte - dos colectivos constituidos para formar a premonitores - a la chopera de Berriozar, más conocida como Intxaurdi, a limpiarla. "Actualmente, el terreno está deteriorado, ya que en los merenderos no hay papeleras y las fuentes no funcionan. Por eso, en un futuro cercano, volveremos a retomar este proyecto", confiesan Sobejano y Sire, que usan el instagram de @guregunea para difundir las diversas actividades que organizan.





Próximos proyectos

A día de hoy, Guregunea está compuesto por tres socios; Nora Sobejano, Maite Murillo y Sergio Sire, pero esto no les preocupa demasiado ya que los objetivos principales de la asociación son pasárselo bien y echar una mano a todas aquellas personas que tienen un proyecto en mente y no saben cómo darle forma. "Si hay algún o alguna joven que tenga alguna inquietud, deseo o idea pero no sabe cómo o con qué medio desarrollarla, aquí estamos nosotros dispuestos a escuchar. Al fin y al cabo, cuantas más ideas y más diversas sean, mejor saldrá todo", confiesan.

Y finalizan: "Para octubre nos queremos meter en la convocatoria de Proyectos Solidarios del Cuerpo Solidario Europeo de cara a poder optar a recibir una ayuda económica y así seguir generando un cambio positivo tanto en los jóvenes como en nuestra comunidad local".





LA FRASE

"Queremos generar un cambio positivo en los jóvenes de Berriozar"

NOARA SOBEJANO

Socia de Guregunea