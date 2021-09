Habrá toros en Sangüesa y Larraga, y novillos en Corella

La temporada taurina navarra sigue abriéndose paso ante el birlibirloque de normativas, no fiestas, fechas no habituales y arriesgadas y loables iniciativas. Habrá distintos festejos de lidia y muerte en Peralta, Sangüesa, Larraga y Corella. En Tafalla, finalmente, no se darán espectáculos (se tenía preparada al menos una corrida de Prieto de la Cal), por falta de tiempo y disponibilidad de la plaza para que Macua Corera pudiera armar una miniferia .

Ayer se presentó en el ayuntamiento de Corella una novillada picada mixta para el 12 de octubre que, en parte, dará continuidad este año a la tauromaquia en la decana de las plazas de toros de Navarra. Función con utreros y erales de Reta de Casta Navarra para los novilleros con picadores José Cabrera y Francisco Montero, y el aspirante Javier Poley. La iniciativa la promueve y organiza Javier Munárriz a través de Tauronavarra. Esta presentación corrió a cargo del ganadero Miguel Reta, el alcalde, Gorka García, y el propio Javier Munárriz ante el bonito cartel anunciador del festejo.

En Larraga, el 3 de octubre (17.30 horas), habrá una corrida de rejones con un espectacular mano a mano entre Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo ante toros lusos de Rosa Rodrigues. Para Guillermo será su debut en Larraga. No para Pablo que ya actuó en 1988 y 1989. Justo un año después, en 1990, Larraga dejó de dar espectáculos taurinos profesionales de lidia y muerte. De este modo, se da el dato positivo de recuperar una localidad navarra para el toreo profesional.

En Peralta, continuando con su feria de novilladas y festejos populares, hoy, a partir de las 18h. Se celebrará un espectáculo denominado Suertes milenarias. El sábado 18 de septiembre José Cabrera, David Garzón y Diego Peseiro se enfrentarán a novillos de Escolar.

corrida 'terrorífica' de arriazu en madrid El 7 de octubre en la localidad madrileña de Torres de Alameda se anuncian en los carteles 'terroríficos' toros de José Arriazu e Hijos, de Ablitas (Navarra). Se trata de el debut de toros de Casta Navarra en España después de un siglo de ausencia. Reta de Casta Navarra lo hizo en Céret (Francia el asado 17 de julio). La lidiarán Octavio Chacón, Manuel Jesús Pérez Mota, e Imanol Sánchez.