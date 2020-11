Estella saca adelante unos presupuestos tempranos y "solidarios"

Estella-Lizarra – El Ayuntamiento de Estella sacó a delante unos presupuestos "solidarios" que superan los 13 millones de euros . Una victoria del equipo de Gobierno formado de los seis concejales de EH Bildu, uno de Geroa Bai y los dos no adscritos, que hizo inútil la negativa de Navarra Suma y que dejó en el limbo la abstención del PSN, que, con todo, metió once de sus de sus propuestas. Se trata de los presupuestos más madrugadores de los últimos años, que permitirán que el Ayuntamiento pueda "activarse desde el mismo uno de enero".

La sesión, que se celebró on line, también aprobó la Plantilla Orgánica para 2021. Una sesión que se quedó sin fuelle en las réplicas, cuando Navarra Suma decidió no debatir sus 21 enmiendas y dejó que se votaran en bloque sin defenderlas una a una. Incluso, Ibai Crespo del PSN aseguró haberlas recibido "20 minutos antes del pleno". El portavoz de Navarra Suma Gonzalo Fuentes se quejó del escaso tiempo que habían tenido para prepararlas y recibió el correctivo del equipo de Gobierno de que habían tenido "desde el 29 de septiembre, además de siete comisiones para exponerlas". Así, Regino Etxabe explicó el rechazo de EH Bildu a las enmiendas de Navarra Suma, "han dejado claro que no quieren llegar a acuerdos, además de sus eternas fijaciones contra el euskera".

Uno de los más críticos contra las enmiendas de Navarra Suma a los presupuestos fue Pablo Ezkurra (Geroa Bai), quien criticó espacialmente la que reducía la partida del centro tecnológico Miguel de Eguía de 445.000 euros a 100.000; algo que retrasaría la ejecución del mismo cuando hay organismos interesados en ocupar sus futuros talleres, entre ellos el CSIC. Ezkurra criticó que alguna de las enmiendas de Navarra Suma no podrían financiarse con el presupuesto ordinario por lo que planteó "su falta de conocimiento". Por su parte, el concejal no adscrito, Jorge Crespo, criticó a la coalición de no haber participado en la elaboración de los presupuestos "ni siquiera han leído la enmiendas que presentan".

Dos enmiendas Fue el equipo de Gobierno quien presentó dos enmiendas en el pleno, tanto a la Plantilla Orgánica y a los Prepuestos, en la que advertía de que la aprobación de algunos complementos a agentes de Policía Municipal debían ir precedidos de un estudio y valoración de los puestos de trabajo, "que todavía no se ha hecho". Partida que quedó sustituida en los presupuestos por la contratación de una asistente social para "poder atender mejor la creciente demanda existente". Finalmente, el equipo de Gobierno sacó adelante una enmienda in voce que rectificaba la partida de 20.400 euros de asistencia a presidencias de comisiones de algunos corporativos y las trasladó a ayudas a países en vías de desarrollo, para algunos colectivos del área de Igualdad y, 13.400 euros, para un estudio de movilidad.