Seis denuncias por desplazamientos no justificados en Estella

Con seis denuncias, los desplazamientos no justificados fueron las infracciones más numerosas en el parte presentado por Policía Municipal de Estella-Lizarra en cuanto a su intervención en la semana pasada. Junto a estas hubo también tres por reuniones privadas de no convivientes, tres partes por no portar mascarilla. Entre las infracciones hubo también tres informes por conductas incívicas. Destacan también, los informes presentados a cuatro personas que habían dado positivo en los controles de narcotest.