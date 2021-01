Montejurra, 'salvada' del peligro de la posible planta de lodos

Estella-Lizarra – Una sentencia retiró la licencia de la planta de lodos que la empresa Arena tenía prevista poner en funcionamiento en Montejurra. Así el juzgado Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento del distrito de Igúzquiza en su decisión de no otorgar el permiso de apertura de la planta de lodos en el suelo rústico de la localidad. Una sentencia que desestima la demanda interpuesta por Áridos Reciclados de Navarra SL (Arena) y ampara la actuación del Consistorio. De esta manera, la decisión judicial impedirá a la empresa de lodos iniciar su actividad en los terrenos del concejo de Azqueta perteneciente a Igúzquiza.

"Podemos respirar con tranquilidad, la justicia por fin nos da la razón y podemos seguir protegiendo Montejurra de una actividad potencialmente contaminante", aseguró el alcalde del Distrito de Igúzquiza, José Ignacio Urra. "Sin entrar en valoraciones ajenas, desde el Ayuntamiento hemos hecho un trabajo escrupuloso en el ámbito administrativo para hacer cumplir con la legalidad, proteger Montejurra y defender el medio ambiente", añadió el alcalde.

La sentencia recogió que la documentación de obras presentada por la empresa "se encuentra incompleta y/o desajustada a la realidad". Algo que estima no refleja la realidad de las obras ni el estado actual de las instalaciones. "Se ha demostrado que este proyecto no se ajustaba a normativa y que la empresa no hizo ningún esfuerzo en subsanar nada menos que 26 aspectos que se debían modificar o ejecutar para poder otorgar la licencia de apertura de la nueva actividad solicitada por esta planta", insistió Urra.

licencia de actividad El Ayuntamiento de Igúzquiza otorgó licencia de actividad a Arena en 2011, quien solicitó una posterior ampliación de actividad que le fue otorgada en 2013. Finalmente, presentó un fin de obra y licencia de apertura una vez se inició expediente de caducidad por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, desde el Ayuntamiento señalaron que no se había llevado a cabo ninguna actividad en esta parcela, "ya que nunca se concluyó el proyecto como tal". Por otra parte en este suelo rústico se dio autorización por parte de Gobierno de Navarra, pero, al parecer, la empresa amplió el proyecto posteriormente, lo que el Ayuntamiento consideró desajustado y así lo ratificó en un informe. Con el paso del tiempo y la inactividad en la parcela, el Ayuntamiento tramitó la caducidad de la licencia de actividad.

Demanda Arena interpuso una demanda y en 2018 el TSPJ de Navarra interpretó que esa licencia no podía caducar. En aquel momento, el Ayuntamiento acató la sentencia, pero también comprobó que todas las medidas correctoras impuestas por los organismos implicados para este proyecto (Obras Públicas, Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ORVE, Plan Urbanístico€) se hubieran cumplido, como obliga la ley. Al certificar que sólo se había subsanado uno de los 26 requisitos exigidos, se archivó el expediente por parte del Ayuntamiento; algo que ha sido tenido en cuenta por el tribunal.

Finalmente, la empresa Arena cargará con las costas de este proceso judicial, importe que se sumaría al expediente sancionador que la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio interpuso a esta compañía por vertido de residuos en la finca situada en el término de Azqueta al pie de Montejurra. "En el Ayuntamiento de Igúzquiza tenemos la tranquilidad de hacer las cosas bien. Hemos cumplido escrupulosamente con lo establecido por ley y por las sentencias judiciales. Somos respetuosos con cualquier iniciativa empresarial, eso no quita para vernos obligados a cerrar expediente en este caso", explicó José Ignacio Urra. Desde la plataforma salvemos Montejurra y para los vecinos de la zona, ha sido "una buena noticia para empezar el año". "No puedo decir si no que estamos muy contentos que esa balsa de lodos no siga a adelante", señalaron habitantes de estas localidades.