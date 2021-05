El equipo de gobierno de Estella, disconforme por el dictamen del Consejo de Navarra

Estella-Lizarra – El dictamen del Consejo de Navarra por el que el concejal no adscrito Jorge Crespo renunciará a la alcaldía no es compartido por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. "Queremos mostrar nuestra disconformidad con el dictamen, el cual nos ha obligado a cesar de sus responsabilidades en la Junta de Gobierno a dos personas que están demostrando una enorme capacidad de trabajo y un firme compromiso personal con la ciudad y con unos criterios políticos progresistas". Un fallo que sin posibilidad de recurso instaba a que en el próximo pleno se apartara de la Junta de Gobierno tanto a Crespo como a Magdalena Hernández, los concejales socialistas que apoyaron la moción de censura contra el alcalde Gonzalo Fuentes de Navarra Suma y que fue destituido de la alcaldía y sustituido por Koldo Leoz. Un apoyo que les costó a ambos concejales la expulsión del PSN.

Con todo, la denuncia de Navarra Suma a que los concejales no adscritos no formaran parte de los órganos de Gobierno fue atendida por el Consejo de Navarra quien dictaminó la revisión de sus cargos. Algo que tuvo su efecto el mismo martes, cuando el alcalde de Estella comunicó que había cesado en la Junta de Gobierno a ambos concejales y nombrado en su lugar a la edil Edurne Ruiz, de EH Bildu.

Equipo de Gobierno En una contundente nota firmada por los nueve componentes del equipo de Gobierno (los seis concejales de EH Bildu, los dos no adscritos y uno de Geroa Bai), afirmaron que el Consejo de Navarra no tenía en consideración las diferentes circunstancias que pueden rodear a la condición de los concejales no adscritos, y que, al igual que una reciente sentencia del Tribunal Supremo, "hace tabula rasa y obvia las diferentes motivaciones que pueden llevar a representantes públicos a ostentar la condición de no adscritos. Un dictamen que aseguraron dejaba en una tremenda inseguridad jurídica tanto a las instituciones como "a las personas".

Con todo, advirtieron de que el actual equipo de gobierno progresista de Estella-Lizarra quiere "reafirmar nuestro compromiso con los acuerdos adoptados para desalojar del gobierno municipal a la derecha excluyente y para desarrollar un programa trasformador, social y participativo para Estella-Lizarra".

Navarra suma y PSN Desde las filas de Navarra Suma tradujeron el dictamen como una evidencia de que el acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales para la moción de censura que apartó a Gonzalo Fuentes de la alcaldía "fue ilegal". "Las tropelías han ido desmontándose gracias a la actuación de Navarra Suma, y pese a la cerrazón antidemocrática del alcalde y de los concejales tránsfugas". Por su parte, desde la agrupación del PSN que cuenta con un único concejal en Estella, no quisieron hacer declaraciones sobre el dictamen. "Lo estamos estudiando detenidamente", aseguraron ayer a ultima hora desde el comité local.