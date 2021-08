Vuelven las barracas a Estella: "Mucha gente, pero sin aglomeraciones"

estella-lizarra – El viernes 13 de agosto se inauguraron las barracas después de año y medio de pandemia, con dos fiestas patronales consecutivas canceladas. Estarán hasta el 27-28 de este mes, y el horario es de 18.00 horas a 23.00 horas, a excepción de viernes y sábado que aumentan una hora más el cierre.

El protocolo de limpieza es estricto, limpiando los rincones y objetos más utilizados. Además, la mascarilla es obligatoria y recomiendan desinfectarse las manos. También deben respetar el aforo permitido.

Son varias las familias que se han acercado a disfrutar de este ocio ofrecido por el Ayuntamiento de Estella y los feriantes.

Entre ellos se encuentra la familia de Xabier López, procedente de Alsasua, pero que está veraneando en la Merindad de Estella. Comenta cómo se han acercado a la ciudad para pasar la tarde y que sus hijas pudieran disfrutar de las barracas. También indica que hay una gran cantidad de gente: "No me esperaba tanto, pero no llega a haber aglomeraciones".

Por otro lado, una vecina de Ollobarren ha dicho que para los más pequeños este ocio está muy bien y se agradece. Está de acuerdo con las palabras de Xabier López en cuanto a la capacidad del lugar, pero piensa que es por la costumbre interiorizada de estar con poca gente durante la pandemia.

Algo similar le ocurre a A.J. de Estella, que dice ver demasiada gente. Comenta que hay pocas barracas para los peques. También ha llamado a la responsabilidad colectiva: "Hay que respetar las normas, porque este ocio es muy bueno para niños, adultos, y feriantes".

Las atracciones más comentadas por las familias han sido los autos de choque pequeños y el scalextric, además del tren de la bruja, las camas elásticas o el kanguro.