Enrique Maya, alcalde de Pamplona, da positivo por coronavirus

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ha confirmado este martes 31 de marzo, a través de su cuenta de Facebook, que ha dado positivo en coronavirus.

"Me acaban de confirmar de que he dado positivo. Ahora unos días de aislamiento domiciliario, para lo que me han dado las instrucciones que adjunto. Como ya venia haciendo la última semana, a trabajar desde casa. Un saludo a todos. Esto pasará", ha publicado.

Enrique Maya se suma así a otros políticos navarros que han dado positivo en la COVID-19 como los consejeros Manu Ayerdi, Eduardo Santos y Elma Sáiz. También el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, que permanece ingresado en la Clínica Universidad de Navarra.