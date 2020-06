El PSN ve "contradictorio" que el Ayuntamiento participe en la misa de San Fermín y a la vez pida no celebrar actos

La portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha considerado "contradictorio" que miembros de la corporación municipal puedan participar en la misa de San Fermín, en el espacio reservado para los representantes del Consistorio, y a la vez se haga un llamamiento para que "no haya actividades" durante las fiestas, suspendidas por la pandemia del Covid-19.

En una rueda de prensa, Esporrín ha avanzado que las formaciones de la oposición en el Ayuntamiento han consensuado una propuesta de declaración, que se tratará en la comisión de Presidencia, en la que expresan su "protesta" y "contrariedad" por el hecho de que el servicio de protocolo del Consistorio les haya mandado una invitación para participar en los actos religiosos que se celebran en las fechas de San Fermín, en concreto, la misa del 7 julio, las vísperas del día 6 y la Octava del día 14.

La socialista ha explicado que en la comisión de Presidencia se aprobó por unanimidad "no incentivar actividades que supongan aglomeraciones que pudieran dar lugar a infecciones". Sin embargo, ha asegurado que en la Junta de Portavoces el alcalde anunció que iba a acudir a la misa de San Fermín. Un acto al que "no va como un ciudadano más sino a un espacio reservado" para los representantes del Consistorio.

"Acudir a bancos reservados para el Ayuntamiento es contradictorio con el llamamiento para que no haya actividades" porque "puede dar lugar a malos entendidos o que haya personas que entiendan que se puede acudir mayoritariamente a estos actos", ha opinado Maite Esporrín, que ha afirmado que a estas celebraciones se debe acudir "a título individual" y no como cargo municipal. En este sentido, ha anunciado que el grupo del PSN no participará en esta misa y sus componentes podrán acudir, si así quieren, a título personal.

Preguntada por los periodistas, la portavoz socialista ha expresado su preocupación por lo que pueda ocurrir el 6 de julio ya que "mucha gente está reservando para almuerzos y comidas" lo que "puede dar lugar a un aumento de gente en un lugar concreto y no se guarden las medidas de distancia". Ha llamado a "estar muy alerta" y ha apelado a la "responsabilidad" y la "prudencia" para que "estos no Sanfermines no sean unas fechas que se recuerden por un incremento de contagios".

Por otro lado, Maite Esporrín ha criticado la iniciativa del equipo de gobierno municipal de permitir las terrazas sin música en el Paseo Sarasate durante el verano. "No se nos informó previamente" a los grupos y se facilitó la información una vez abierto el plazo de inscripción, ha reprochado.

Ha considerado, además, que es un proyecto de "dudoso resultado" y "muy precipitado" ya que el plazo termina este viernes, tiempo insuficiente, ha opinado, para preparar la documentación y presentar la solicitud. Además, ha destacado que "no va a favorecer al sector" sino "solamente a 12 bares" y que la instalación supone una "alta inversión".

Ha resaltado, además, que de ocuparse todas las terrazas autorizadas, supondrá un aforo de 480 personas, algo que el 6 de julio "puede provocar aglomeraciones".

NAVARRA SUMA "ACTÚA COMO SI TUVIERA MAYORÍA ABSOLUTA"

La portavoz municipal del PSN ha aprovechado para hacer balance del primer año de legislatura en el Ayuntamiento de Pamplona. Así, ha acusado al gobierno municipal de Navarra Suma de actuar "como si tuvieran mayoría absoluta" y ha rechazado su "falta de diálogo e incapacidad para llegar a acuerdos".

Para Esporrín, el primer año de legislatura ha tenido "luz y muchas sombras". En el apartado positivo, ha citado los acuerdos adoptados "con unanimidad" en la época de la pandemia "donde hemos sido capaces de ceder y ponernos de acuerdo para tomar medidas de urgencia para ayudas a las personas que peor lo estaban pasando". Igualmente, ha valorado que se ha conseguido "volver a la ordenanza antigua del euskera en lo que hace referencia a la igualdad de oportunidades para el acceso a los puestos de trabajo".

En la parte negativa, ha criticado la "falta de diálogo e incapacidad para alcanzar consensos habitualmente", que se ha visto reflejada, ha apuntado, en la no aprobación de los presupuestos. A ello ha sumado la "nefasta gestión" en materia de movilidad donde se "ha ido tarde y mal". Asimismo, ha rechazado los "brindis al sol en todos los temas de vivienda" y ha considerado que la cultura ha estado "prácticamente desaparecida".

MESA DE CULTURA, MOVILIDAD, PARQUE EZKABA Y VIVIENDA

Esporrín ha presentado otras iniciativas que su grupo trasladará a diferentes comisiones y al pleno la próxima semana. Así, el próximo martes reclamará en la Comisión de Asuntos Ciudadanos una solución para la Mesa Sectorial de Cultura, al considerar que "la fase de elección de representantes ha sido un fracaso", ya que, según los datos del propio equipo de Gobierno, "solo ha participado un 10% de las entidades convocadas a las reuniones previas".

Los socialistas han pedido "reformar los grupos definidos en un primer momento, para que las entidades realmente se encuentren representadas y puedan establecer un diálogo sobre intereses comunes para elegir a sus representantes". Asimismo, piden la participación de "expertos, pensadores o académicos que ofrezcan líneas maestras para un plan de cultura que modere los graves efectos de la pandemia en el sector".

En esta comisión también solicitarán la convocatoria telemática del Foro de la Diversidad, "que no se ha convocado desde hace más de un año", y rechazarán "la gestión del concejal Sesma".

Por otro lado, el PSN ha criticado los "retrasos" en la ejecución de las medidas de movilidad ante la pandemia del Covid-19 por lo que exigirá en la Comisión de Urbanismo su "inmediata ejecución".

Además de las comisiones semanales, el PSN solicitará en el pleno del próximo jueves "respaldar el proyecto del parque comarcal Ezkaba", promovido por ocho ayuntamientos, nueve concejos y dos entidades sociales, y coordinado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona desde hace cinco años, y "reivindicar el fuerte San Cristóbal como espacio de memoria histórica".

También se presentará, consensuada con la oposición, una propuesta de declaración en la que se reivindica que se ponga en marcha el Plan de Vivienda que fue aprobado a comienzos de marzo. El PSN ha considerado que el anuncio de Maya sobre vivienda ha sido "un brindis al sol" y que es necesario "ponerse a trabajar en este ámbito e intentar alcanzar acuerdos entre todos".

En la iniciativa se propone "un millón para rehabilitación de viviendas de emergencia social de las que ya dispone el Ayuntamiento y que se incluiría en las próximas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)". Además, también se incluye la propuesta de "350 viviendas de alquiler social en las parcelas pactadas con el Gobierno de Navarra u otras, asegurándonos que en un futuro no pasarán a fondos buitre", y "viviendas colaborativas para personas mayores, realizadas por dos cooperativas en parcelas ya previstas".