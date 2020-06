Críticas de los hosteleros a las nuevas terrazas en Sarasate

pamplona – La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) y el PSN criticaron ayer la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de autorizar la instalación de nuevas terrazas en el Paseo de Sarasate durante el verano.

La asociación de hosteleros afirmó ayer en un comunicado que la medida "beneficia a 12 hosteleros, pero se ven perjudicados muchos más por la pérdida de los clientes que se queden en estas nuevas terrazas" Anapeh critica que "la medida no ha sido consultada ni consensuada con todo el sector, y no se ha tenido en cuenta la valoración de hosteleros de otras zonas, tanto del Casco Antiguo como del resto de la ciudad". Anapeh aseguró que están a favor de que se "flexibilicen las ampliaciones de terrazas y que se permita la instalación de terrazas a establecimientos que ahora no disponen de ellas, pero siempre en su entorno inmediato y con criterios que permitan que todos puedan beneficiarse".

La portavoz del PSN también se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa que ayer ofreció y consideró que es una propuesta precipitadas, que solo beneficia a unos pocos locales y que puede generar problemas con las aglomeraciones, ya que hay previstas 12 nuevas terrazas con 480 sillas.