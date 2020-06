Las peñas no abrirán sus locales al público ni organizarán actos

pamplona – La Federación de Peñas de Pamplona anunció ayer que van a cerrar sus locales al público del 6 al 14 de julio y que no van a organizar ningún acto festivo ni darán apoyo a otras iniciativas, debido a la pandemia del coronavirus. En esa dirección, las primeras palabras fueron de reconocimiento al trabajo que "profesionales sanitarios y trabajadores y trabajadoras de los hospitales" han realizado durante la crisis.

El presidente de la Federación de Peñas, Imanol Azkona, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio del Condestable, aseguró que ellos no organizarán "ningún acto durante los días de Sanfermines ni apoyaremos ni participaremos en ninguna actividad que pueda provocar situaciones de riesgo sanitario". Para cumplir con tal propósito, las peñas no van a abrir de cara al público e Imanol Azkona adelantó que este año "no vamos a funcionar como un bar cualquiera". Desde la Federación de Peñas dejaron a decisión de sus socios la posibilidad de acudir a las instalaciones durante los Sanfermines.

El presidente de la Federación de Peñas también hizo un llamamiento a los socios y a la ciudadanía de Pamplona a "actuar con responsabilidad, cautela y cordura durante los próximos días". Imanol Azkona añadió que "a todos nos gusta San Fermín, a nosotros los primeros, pero este año toca actuar con responsabilidad y guardar esas fuerzas para el año que viene volver con más ganas".

Preguntado por los bares que ya han confirmado que no abrirán los días 6 y 7 a pesar de tener todo reservado de almuerzos y comidas (Kantxa, Los Burgos, Faris...), Azcona aseguró que se trata de una decisión "muy valiente y muy responsable". Eso sí, subrayó que "hoy en día los bares pueden abrir con una legalidad, entonces tampoco se podrá criminalizar a los bares que quieran abrir" los días 6 y 7.

unilateralidad Lorea Irisarri, miembro de la Federación de Peñas, criticó al Ayuntamiento de Pamplona porque "sigue actuando en solitario, sin buscar apoyos y consensos en la ciudad".

Las críticas de la Federación de Peñas se deben a que, en su opinión, el equipo municipal de Enrique Maya no ha dado a la Mesa de los Sanfermines la importancia que esta se merece. Cabe recordar que, en una situación tan excepcional como la presente, la Mesa de los Sanfermines solo se ha reunido una vez y de forma telemática el 27 de mayo. El Ayuntamiento, presionado por los distintos colectivos que conforman la Mesa de los Sanfermines y los grupos municipales, la ha convoca do para una segunda reunión el 1 de julio.

En este sentido, desde la Federación de Peñas llamaron a "reforzar" la mesa y su capacidad, que consideraron "la mejor herramienta y la más eficaz". Lorea Irisarri destacó que este año "tenemos una muy buena oportunidad para reflexionar, mejorar y organizar los Sanfermines de 2021, que sin duda serán unos Sanfermines especiales y los mejores que podamos vivir". Por ello, instó al Ayuntamiento a trabajar en la Mesa, "un organismo abierto" que cuenta con la presencia de "los agentes sociales, culturales y festivos de la ciudad". "Las fiestas son de todos y entre todos debemos organizarlos, sólo así conseguiremos unas fiestas populares en igualdad" e "involucrar a toda la sociedad", remarcaron desde la Federación de Peñas.

Denuncia de Navarra Suma y PSN. La coalición Navarra Suma ha denunciado la "exaltación" que a su juicio se hace del preso de ETA Patxi Ruiz en la pancarta de la peña Armonía Txantreana. "Es inadmisible que la cara del asesino de nuestro compañero Tomás Caballero protagonice la pancarta de una peña sanferminera. Es incomprensible que den apoyo a un etarra condenado", y lo ven como "una provocación". "Quieren cambiar la historia, dar la vuelta a todos los asesinatos de ETA". También el PSN tildó de "inaceptable que una peña utilice la imagen del asesino de Caballero en su pancarta" y mostró su "más absoluta repulsa".

armonía txantreana

patxi ruiz en una pancarta