Movilización para defender una educación en euskera en Pamplona

En un comunicado enviado poco después de la movilización, HE Gurasoak censura que "el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Iruñeay ayudados por la, estánde Iruñea. En esta ocasión, poniendo trabas a los más pequeños y a sus familias. Saben perfectamente lo que hacen. No es algo que estén haciendo sin pensar. Tenemos muy claro, y por supuesto ellos y ellas también, quea en el ciclo que va desde los 0 a los 3 años".

"Siempre se valen de la excusa de la convivencia. ¿Y en qué condiciona el euskara la convivencia? ¿Acaso no podemos vivir juntas en euskara? Que les quede claro que no permitiremos que trafiquen con los derechos de nuestras hijas e hijos. Y, que mientras no cambien su actitud, nos encontrarán enfrente trabajando por y para una educación pública y euskaldun. Queremos educar a nuestras hijas e hijos en la que es lengua de Navarra, el euskara. Y lo haremos", han asegurado.