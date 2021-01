Trikidantz: un disco para endulzar un año amargo

elizondo – Este año 2020 no ha sido bueno para casi nadie, por no decir nadie. En lo que se refiere a la cultura, en general ha sido un año nefasto, para olvidar. Muchos proyectos se han paralizado, otros ni siquiera han podido despegar, y la mayoría de artistas no han podido mostrar en público lo trabajado en casa. Es el caso de muchos músicos, que en marzo empezaron a sufrir las consecuencias de la pandemia. Es el caso del grupo de música Trikidantz, formado por Arkaitz Mindegia, Mikel Fagoaga, Leire Onsalo, Odei Berrade y Eneko San Sebastian, cinco músicos de Aurtitz, Baztan e Iruñea, que comenzaron el año rebosantes de ilusión, con todo preparado para, en marzo, meterse en el estudio de grabación para gestar su primer disco en común. Con la llegada de la covid-19, el proyecto se paralizó, y por si fuera poco, prácticamente todas las actuaciones previstas para la primavera y el verano, fueron cancelándose poco a poco, "de tener 60 actuaciones pasamos a tener únicamente 2", lamenta Mikel Fagoaga.

El confinamiento fue duro, pero la ilusión y las ganas de gestar el disco eran mayores, por lo que siguieron trabajando en ello y en verano pudieron, por fin, grabarlo. Fue en los estudios Musiikki. Tras mucho tiempo de espera y mucho esfuerzo, el disco Bizitzaz goxatu, fue tomando forma. Paralelamente, con el fin de financiar el disco, Trikidantz puso en marcha un crowdfunding en el portal itsulapikoa.eus, y para finales de agosto recaudaron los más de 6.000 euros necesarios para que su música viera la luz. Junto con el disco, también produjeron camisetas, mecheros, bolsas€ y otros productos de merchandising que, como el mismo disco, han tenido mucho éxito.

No es el primer disco de Trikidantz, es el segundo, pero el primero con los actuales componentes. Un disco que, esperan, sea "un punto de inflexión" en la ya larga y exitosa carrera del grupo. Para ello, han tenido la estimable colaboración de varios bertsolaris que les han compuesto unas letras con mucha fuerza y profundidad, que, unidos a una música alegre y con mucho ritmo, están haciendo las delicias de toda la gente que escucha el disco.

Además, tras grabar y publicar el disco ya han podido volver a los escenarios, a sentir el calor del público, a palpar las sensaciones de la gente al escuchar las nuevas canciones, por lo que, poco a poco, están recuperando todos esos momentos robados por la pandemia. "Es una sensación diferente, porque en las actuaciones que hemos tenido el público está sentado, manteniendo la distancia y con las máscaras puestas, pero se nota que el disco gusta", comenta Arkaitz orgulloso. Ahora, poco a poco, quieren saborear el disco, seguir presentándolo en directo, con más actuaciones, esperando volver a disfrutar de las plazas, esas plazas que hace unos meses vibraban con la música de Trikidantz. En definitiva, seguir disfrutando con la música y haciendo disfrutar a la gente. Al fin y al cabo, "la pandemia nos ha enseñado que hay que disfrutar de la vida y con la vida, Bizi-tzaz goxatu!".

trayectoria Trikidantz es un grupo que lleva muchos años amenizando los pueblos de Euskal Herria, desde que hace casi dos décadas comenzara su periplo musical. Trikidantz es un proyecto musical que nació en Aurtitz, con varios músicos, muy jóvenes, rebosantes de ilusión, que quizás no imaginarían el éxito que tendrían varios años más tarde, no en vano, Trikidantz es un grupo que, poco a poco, a base de trabajo y perseverancia, se ha hecho un hueco importante en el panorama musical actual. Comenzando desde Malerreka, expandiéndose primero por la comarca de Baztan-Bidasoa, para llegar a ser, hoy en día, un referente en las plazas de toda Nafarroa e incluso de los demás territorios de Euskal Herria. En todos estos años, Trikidantz ha cambiado bastante, con los años ha ganado en experiencia, se ha ganado un nombre, y allá donde va, las plazas se llenan de buen ambiente, con gente de todas las edades dispuesta a bailar y cantar sus canciones. El grupo también ha cambiado, Arkaitz Mindegia es uno de los fundadores y el único miembro que ha permanecido desde el principio en él. Aunque es joven, es un músico experimentado, lleva muchos años alegrando las plazas en las verbenas, y mira atrás con nostalgia, recordando todas las personas que han pasado por el grupo, y recordando todos los buenos momentos vividos con ellos.