'Pequeños grandes actos', ayuda puerta a puerta

"Se puede ayudar de mil formas. Ya no solo a través de iniciativas, si no actuando en todos los hábitos de la vida cotidiana de forma correcta o con buena intención", explicó Jon Lacalle. Uno de los voluntarios que, junto a los estudiantes Jon Beltrán y Jon Garnica, compone la iniciativa Pequeños Grandes Actos. Una idea común con el objetivo de fomentar iniciativas sociales y concienciar acerca de los actos que cada uno puede mejorar en su día a día.

En esta ocasión, dando a conocerse en su estreno, ofrecen el 17 de enero una recogida de alimentos a domicilio para residentes en la Comarca de Pamplona para su contribución con la Despensa Solidaria París 365. Desde la entidad, Myriam Gómez señaló que "estamos muy orgullosos de que gente tan joven participe en estas labores. Esto demuestra el futuro solidario que nos espera".

"Este proyecto surge de la crisis que estamos padeciendo. Llevábamos tiempo pensando en cómo podíamos colaborar para llegar a los más necesitados y ofrecerles algo. Hablando entre nosotros, vimos que era el mejor momento de crear esta idea", explicaron los voluntarios. Estos, conforme pasaba el tiempo, veían que su proyecto estaba cogiendo forma y que los ciudadanos estaban con ellos. "No esperábamos una respuesta tan acogedora. Llevamos tan solo mes y medio y hemos recibido 50 formularios", señaló el voluntario Beltrán. A través de las redes sociales, como Instagram o WhatsApp, han logrado recaudar más de la mitad del objetivo planeado. "No nos hemos planteado un tope. Esto es algo que no va a quedarse aquí. Al comienzo de la iniciativa no pensábamos que llegaríamos a estas cantidades, por lo que éramos cautos, pero conforme ha pasado el tiempo, a menos de una semana del día de la recogida, los navarros y navarras nos han vuelto a demostrar que son solidarios", añadió Beltrán.

LA RECOGIDA

El proceso de recogida será simple, a través de la recopilación de formularios –se pueden descargar con el código QR–, el 17 de enero los voluntarios irán a los domicilios de los donantes a recoger las bolsas con los alimentos y estos irán dirigidos directamente a la asociación París 365. "Dos días antes de la recogida, nos dividiremos por zonas y confeccionaremos una ruta para ser lo más eficientes posibles. Hasta el momento únicamente hemos marcado en un mapa algunos puntos de los domicilios en lo que tenemos que recoger las donaciones", declaró Beltrán.

Los voluntarios recibirán la donación desde el punto de encuentro con la máxima seguridad y protección. "Sabemos que existe una cierta preocupación por el virus, pero con los materiales adecuados seremos de lo más cuidadosos. En cada recogida de bolsa, nos limpiaremos las manos y guardaremos la distancia de seguridad para nuestra protección como la del propio donante", señaló Garnica. Una acción rápida, segura y eficiente.