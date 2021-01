'Erraldoiaren istorioa': para "pequeños gigantes"

elizondo – Los elizondarras Izaskun Gutiérrez y Juan Ángel Perotxena acaban de publicar Erraldoiaren istorioa (La historia del gigante), un libro infantil que tiene su propia historia de gestación. Se trata de un proyecto conjunto entre Izaskun y Juan Ángel, quintos, que se ha unido para llevar a cabo un proyecto, en principio, personal de Gutiérrez, pero en el que Perotxena, se ha "implicado mucho desde principio a fin, porque era algo muy bonito".

Izaskun, nació en Elizondo, pero con 2 años su familia se trasladó Zaragoza (Casetas). A los 24 años volvió a sus orígenes y empezó a aprender euskera. En 2013 invirtió sus vacaciones en aprender euskera, en el barnetegi Maizpide de Lazkao, experiencia que repitió dos años más, y alguno más en el euskaltegi de AEK. En 2017, esta euskaldun berri se convirtió en madre de una niña, Udane, que es el origen de Erraldoiaren istorioa. Cada noche, para dormir, tanto Izaskun como su pareja, Iñaki, contaban diferentes historias a su hija, hasta que una noche Izaskun se inventó el cuento del gigante. Desde entonces Udane no quiso que le contaran otra, solamente quería la historia del gigante. Tras muchas noches contándole la misma historia, surgió la idea de publicar un libro para su hija, y tras reflexionar mucho tomó la decisión.

Con la historia en la mano, faltaban las ilustraciones, y en ese sentido Izaskun no tuvo dudas, acudió a Juan Ángel Perotxena, "lo tenía claro, lo conozco de hace mucho, conozco su trabajo y sabía que era un valor seguro", señala. Le contó la historia, le propuso colaborar y le gustó la idea, por lo que el proyecto comenzó a tomar forma.

Por un lado, Gutiérrez empezó a redactar el texto, para ello tuvo la ayuda de Maddi Arrijuria y Elurre Iriarte, a las que agradece mucho su colaboración, pues, "he aprendido mucho, yo lo contaba de una manera, pero al escribirlo, cambian algunas cosas, sobre todo porque hemos intentado plasmar el euskera de Baztan".

Por otro lado, Perotxena se ha encargado de las ilustraciones. Juan Ángel lleva el dibujo en la sangre, desde muy pequeño tenía claro que quería dedicarse a ello. Tras el bachillerato, y un fugaz paso por otros estudios no relacionados con el mundo de la ilustración y el diseño, se formó en la Escola Joso de Barcelona. En 2011 fundó junto a María Gaztelupe el estudio Malmö, en Elizondo. Se trata de un pequeño estudio especializado en diseño e ilustración. Su obra bebe de diversas fuentes, desde el lowbrow, los videojuegos, México, el arte urbano, etc., "sólo hay una cosa que no ha cambiado desde el inicio: el trabajo desde el boceto a lápiz en todos los proyectos". Erraldoiaren istorioa "ha sido un reto para mí, porque yo trabajo en estilos diferentes, pero últimamente menos en proyectos infantiles", por lo que, "con mucha ilusión", se puso manos a la obra. Reconoce que la experiencia con sus dos sobrinos le ha valido para mucho, porque "siempre estoy dibujando para ellos, son muy buenos críticos, y me ayudan a saber qué puede gustar a los niños y niñas".

Además del trabajo de escribir e ilustrar el libro, el proceso de publicarlo ha sido "bastante exigente", porque entre los dos han tenido que llevar a cabo todos los pasos para ello. Ambos coinciden en que "ha sido duro pero bonito, hemos aprendido mucho". Esperaban tenerlo listo para un poco antes de Navidad, pero tuvieron un pequeño problema con los colores, por lo que se retrasó, aunque llegó antes de final de año, justo el día de Nochevieja. Con el comienzo del 2021 el libro se ha puesto a la venta en diferentes puntos, en la comarca de Baztan-Bidasoa, en Iruñea, Donostia, Tafalla€y también en erraldoiarenistorioa.com, donde además existe la posibilidad de descargar fichas para colorear. El primer fin de semana del año presentaron el libro en la plaza de Elizondo, con mucha afluencia de niños y niñas, que disfrutaron de lo lindo con el cuentacuentos de Izaskun y los dibujos de Juan Ángel, aunque los que más disfrutaron fueron los dos artistas, sobre todo con la reacción de los txikis, "ha sido los mejor, ver las caras de niños niñas al ver el libro, ha sido muy bonito". Han publicado 500 ejemplares, y la acogida está siendo muy buena. Ahora seguirán con las presentaciones en las escuelas de Baztan y Xareta: "veremos en qué queda todo, pero el mero hecho de publicarlo ya nos hace muy felices", señalan orgullosos.