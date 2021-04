EH Bildu y Geroa Bai piden reforzar la atención domiciliaria en vez de cambiar de gestión

EH Bildu y Geroa Bai han instado este martes al equipo de gobierno a que elabore un plan para reforzar el Equipo Municipal de Atención a Domicilio de Pamplona (EMAD) con el objetivo de mejorar los servicios que presta actualmente. Navarra Suma y PSN, que en el pleno del jueves revertirán la municipalización del EMAD llevada a cabo por el cuatripartito y aprobarán la creación de la empresa pública SAD Pamplona Sociedad Limitada, han votado en contra.

EH Bildu, que ha presentado esta declaración en la comisión de Asuntos Ciudadanos, ha defendido que la revisión del EMAD se fundamente en tres aspectos. En primer lugar, el informe DAFO elaborado recientemente por las trabajadoras municipales sobre fortalezas, debilidades y oportunidades para la mejora del servicio; en segundo, los datos recabados por la empresa consultora sobre la calidad y la posible mejora de la atención; y por último los resultados de una encuesta personalizada que se realizaría a todas las personas usuarias y en la que podrían proponer mejoras concretas. "El eje central debe ser la calidad en la prestación del servicio y su adaptación a las demandas y necesidades de la ciudadanía", ha defendido la concejala Eva Aranguren.

Respecto a la creación de la empresa pública SAD Pamplona Sociedad Limitada, Aranguren ha asegurado que Navarra Suma "se va a tragar un sapo porque lo público no es su modelo, es la privatización, que es lo que hicieron en el mandato anterior". "Al final presentan la empresa pública que va a tener el mismo coste exactamente que la gestión directa. No se ahorran ni un euro. Cuando en la anterior legislatura acusaban a Joseba Asiron de poco menos de tirar el dinero", ha incidido.

Geroa Bai también ha apoyado la declaración y ha avisado de que con la empresa pública se empeorarán las condiciones laborales de las trabajadoras. "No van a tener las mismas condiciones laborales por mucho que se empeñen", ha comentado Patxi Leuza, en referencia a que las trabajadoras ya no formarán parte de la plantilla orgánica del Ayuntamiento. "Aquí lo que estamos discutiendo es si uno cree que una persona tiene que tener unas condiciones muy dignas de trabajo o si no importa que las tenga tanto", ha incidido.





En contra



El PSN ha votado en contra a pesar de compartir "el objetivo de la declaración. Nuestra idea también es mejorar la calidad del servicio, pero a través de una empresa pública que unifique a todas las trabajadoras. La experiencia ha demostrado que la gestión directa, además de ser cara, no ha sido eficiente". En esa dirección, ha enumerado el número de quejas de los usuarios del servicio en los últimos años: "En 2018 hubo 492 quejas, el 56% de los usuarios, en el 2019 hubo 584 quejas, el 68% de los usuarios, y en 2020 hubo 697 quejas, el 82,5%. ¿No se da cuenta de que casi el 83% de las personas que reciben el servicio han presentado una queja? ¡Qué más encuesta quiere que esa!", le ha dicho a la concejal de EH Bildu, Eva Aranguren.

Navarra Suma no ha participado en el debate, como viene siendo habitual en las propuestas de EH Bildu, hasta que los soberanistas retiren el vídeo en el que equiparan a la concejala de Cultura, García Barberena, con Hitler.