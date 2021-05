El PSN critica la actitud "irresponsable" de alcaldes que animan a las fiestas

pamplona – "No hemos ganado el partido a la pandemia; no se pueden ni se deben programar fiestas patronales como si ya hubiéramos vencido al Covid-19". El secretario de Organización del PSN-PSOE y portavoz del grupo parlamentario, Ramón Alzórriz, se posicionó ayer así al conocer que algunos alcaldes están haciendo presión para poder celebrar fiestas patronales como si no existiera el actual escenario pandémico.

El portavoz socialista quiso poner en valor la decisión de la mayoría de alcaldes y alcaldesas que reconocen la situación y este año vuelven a cerrar la posibilidad a celebrar fiestas en los pueblos. "No se pueden crear falsas expectativas con el único fin de atacar al Gobierno de Navarra, es una imprudencia incitar a la celebración entre los vecinos y vecinas con la posibilidad de la propagación del virus".

El PSN-PSOE ha lanzado un mensaje para actuar con prudencia a la vez que destaca la aceleración del ritmo de vacunación en Navarra. De hecho, considera que la calendarización de la inoculación para las personas de 40 a 49 años es "positivo y traza un horizonte positivo".

Con la desescalada en marcha, Alzórriz destacó la respuesta cívica de la mayoría de la ciudadanía y condena los ataques irrespetuosos de unos pocos que ponen en peligro al resto. Además, señala la apertura de los interiores de la hostelería como un avance posible gracias a la mejora de los datos sanitarios. Alzórriz alentó a convocar actos culturales, cumpliendo las medidas sanitarias para evitar que se propague de nuevo el virus.

navarra suma pide "claridad" Navarra Suma, por su parte, ha pedido que "se dé claridad" a los alcaldes "sobre lo que se puede o no hacer en determinada situación" a la hora de decidir sobre si se celebran o no fiestas en los pueblos, dado que la vacunación avanza, se acerca la inmunidad de grupo y muchas de estas celebraciones tienen sus fechas avanzado el verano.

Así lo señaló ayer el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Carlos Pérez-Nievas, quien justificó la carta enviada por algunos alcaldes de la formación a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para que sea "más flexible" y permita espectáculos taurinos en las localidades durante la semana de fiestas.

Preguntado por si hay alcaldes de Navarra Suma que defienden la celebración de fiestas, comentó que "los alcaldes están pidiendo que se nos den unas pautas que nos den seguridad jurídica, medidas claras, que tengan claro en qué momento" se pueden hacer determinadas reuniones o celebraciones, señaló Pérez-Nievas, que insistió en que "si se está a punto de alcanzar esa inmunidad, queremos claridad".

Al respecto, criticó la "falta de concreción" que en la desescalada y tras el cese del estado de alarma ha tenido el Gobierno de Navarra ya que, a juicio de Navarra Suma, "no hay seguridad jurídica sobre lo que se está haciendo", y sí un "desbarajuste", al que "no ha llevado el Gobierno con medidas poco claras e incongruentes".

el alcalde de marcilla se ratifica Por su parte, el alcalde de Marcilla, Mario Fabo (Navarra Suma), que en un chat de WhatsApp formado por concejales de festejos de distintas localidades (Fustiñana, Cabanillas, Carcastillo, Lerín, Marcilla, Villafranca o Funes) instigó a que haya celebraciones en los pueblos durante este verano, se ratificó ayer en su postura, "Si no quieren fiestas, habrá doble fiesta", rezó el mensaje que puso y que ayer ratificó.

