Atanasio vuelve a la Estafeta

"¡Joder, Atanasio ha vuelto. Qué alegría, a ver qué tienen!", expresaban unos clientes emocionados al percatarse de que la mítica tienda de deportes, situada en la calle Estafeta 62-63, había vuelto a levantar la persiana cuatro años después. En principio, la apertura es temporal para liquidar el género que su dueño, Atanasio Echarri, conserva en el almacén desde su jubilación.

Desde el 14 de julio, Javier Manero, comerciante de zapatos en el Casco Viejo desde hace 30 años y amigo de Atanasio, regenta el establecimiento.

"Un día me comentó que en la tienda guardaba muchos productos de marca, género bueno de hace unos años, pero que la gente aprecia. Me propuso trabajar un tiempo y darle salida", relata Javier, que no se lo pensó dos veces. "Es un honor y un orgullo que me hayan dado la oportunidad de atender un negocio con tantos años de historia. No siento presión extra porque que todo el mundo te conozca es un beneficio", asegura.



A la caza del "chollo"

El objetivo, señala, es "limpiar todas las cosas que tiene" a través del "chollo". En concreto, el cliente puede encontrar pares sueltos de zapatillas de deporte: Mizuno, Puma, Asics o New Balance, entre otros. "Si coincide que hay de su número, la persona se va feliz porque compra el producto a un precio de risa", afirma Javier.

Lo mismo sucede con la ropa deportiva de hombre y de mujer: camisetas transpirables, pantalones de trekking, cortavientos, botas de nieve, chandales y hasta bañadores. "El otro día vino un cliente y me compró cuatro. Jode, había de su talla y aprovechó. De una prenda hay muchas tallas y de otras casi nada. La gente viene a probar suerte", comenta.

Para coleccionistas

Además, en la esquina izquierda de la tienda , al lado de la caja registradora, aguardan colgadas unas reliquias: unas camisetas de fútbol antiguas. "Es un producto para coleccionistas. Están hasta con la etiqueta de cuando las diseñaron", relata. Entre ellas, sobresale la de la selección argentina del Mundial de México de 1986, en el que la albiceleste, capitaneada por Diego Armando Maradona, se alzó con el campeonato. "Ya han venido varios y se han quedado muy contentos. El coleccionista aprecia el producto y para ellos tiene mucho valor. Cuando supe el precio de las camisetas me quedé sorprendido porque a mí el fútbol me la refanfinfla", bromea.

Durante los primeros días de reapertura, por Deportes Atanasio se han pasado a saludar y curiosear muchos clientes de toda la vida. "Venían a comprar desde los años 80 y les hace mucha ilusión ver una tienda tan mítica otra vez abierta", indica.

También han entrado muchos turistas que se quedan asombrados al ver productos que ya no se encuentran en el mercado. "Un matrimonio de Barcelona acababa de llegar a Pamplona, el taxi les había dejado en la Plaza de Toros y lo primero que hicieron fue entrar aquí. Vieron unas zapatillas Conver e hicieron una videollamada con sus hijos y se llevaron cuatro pares", recuerda.

El origen

En 1974, Atanasio Echarri abrió su primera tienda en la calle Olite, junto al Mercado del II Ensanche. "Iba a Francia y traía camisetas y zapatillas que vendía a deportistas, sobre todo a atletas", explica. Después vinieron los establecimientos en las calles Gorriti y Estafeta e incluso dejó impresa su huella en Playa de Aro, una localidad en Girona.

Durante varias décadas, los establecimientos fueron todo un referente. "Pamplona compraba las zapatillas de deporte en Atanasio", asegura tajantemente. Sin embargo, con la llegada "de los Irabia, los Corte Inglés e Internet" el negocio familiar entró en declive "como todo el pequeño comercio".

Esa compleja situación, que con el paso de los años se ha recrudecido, impide que Deportes Atanasio siga escribiendo su historia. "El objetivo es dar salida al producto que lleva tiempo en el almacén. No sé si luego Atanasio se planteará seguir o no porque la realidad del pequeño comercio es muy dura. Ya solo se venden los artículos que son chollos. En temporada se mueve muy poco porque la gente se espera a las rebajas o lo ve en la tienda y va a internet y lo compra en Amazon", lamenta.