El alcalde de Pamplona se plantea alargar los Sanfermines del año que viene

Prolongar los próximos Sanfermines hasta el domingo 17 de julio. Es la idea que tiene sobre la mesa el Ayuntamiento de Pamplona para el año que viene si, como es previsible, se pueden recuperar las fiestas tras dos años de suspensión por la pandemia.

De hecho, Maya ha manifestado que "es una posibilidad", ya que "el destino nos debe casi 18 días de San Fermín" y "si tenemos la oportunidad en 2022 de celebrar los Sanfermines, que todos creemos que sí, sería un momento interesante para recuperar alguno de esos días perdidos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha explicado que el día 14 de julio de 2022, cuando se celebra el 'Pobre de Mí' que pone fin a las fiestas, es jueves. "Se van a dar tres días de fiesta y ahora el debate que tenemos que tener es si son tres días oficiales o no; si son oficiales podría haber tres encierros más, tres corridas de toros más, tres días más de alegría en Pamplona", ha dicho.

El alcalde ha defendido que "económicamente" esto "podría ser interesante". "Es una propuesta que tenemos que debatir, pero a mí me parece interesante que se analice al menos", ha manifestado.

Según ha explicado, "estamos aún recibiendo sugerencias a través de la página web y no se ha debatido, pero creo que es el momento". "Por mi parte, lo apoyaría", ha aseverado, para indicar que desconoce lo que opinan el resto de grupos municipales. "Esto forma parte de una entrevista que me hicieron ayer y lo comenté como una opción que me ronda la cabeza y que he comentado con mi entorno más cercano", ha dicho.

La propuesta de estirar tres días los Sanfermines no ha sentado mal en el equipo de Gobierno, según las fuentes consultadas por este medio. Tampoco al alcalde Maya le disgusta la idea y así lo ha manifestado en público, en la línea de lo que señaló recientemente de que deseaba para 2022 los mejores Sanfermines de la historia.

Las mismas fuentes han señalado que el alcalde recibió la propuesta de una persona cercana, pero que todavía no se está trabajando en la posibilidad de terminar las fiestas el domingo 17 de julio en vez del tradicional 14 de julio.

La idea hay que enmarcarla en el proceso participativo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento sobre los Sanfermines y tiene un componente inequívocamente económico.

Fue el alcalde Maya el que anunció el pasado 23 de septiembre la apertura de un buzón para recibir aportaciones, individuales o colectivas, sobre el futuro de las fiestas. Este buzón estará abierto entre octubre y noviembre, con la intención de iniciar los trabajos en enero.

El anuncio lo hizo durante la reunión de la Mesa General de los Sanfermines –la primera de la legislatura– donde ofreció algunas pinceladas de lo que piensa.

El alcalde cree que es buen momento para reflexionar sobre las fiestas tras dos años de suspensión y detalló algunos objetivos, como cambiar la imagen general de los Sanfermines, que se ha visto deteriorada en los últimos años por la imagen de alcohol y fiesta sin límites que tienen.

Maya también habló de conciertos de cierto nivel en el Navarra Arena y dijo que los Sanfermines de 2022 podrían contar con un presupuesto mayor, "teniendo en cuenta la importancia de estas fiestas en todos los ámbitos de la ciudad, tanto por las propuestas de ocio y cultura que ofrecen como por la ilusión que despiertan y la repercusión económica que tienen".

El alcalde considera a las fiestas imprescindibles para la ciudad y un motor económico primordial "y que su celebración será un símbolo de que se ha superado la crisis sanitaria".

Apelando a los grupos municipales, Maya señaló que "con el posible incremento de la dotación municipal, que reforzaría la partida de Sanfermines, se trabajaría la diversificación de la oferta cultural para mejorar las fiestas.

Maya incidió en que las acciones del Consistorio pueden ayudar a trabajar aspectos festivos de una forma diferenciada, "pero siempre serán en conveniencia con la ciudadanía y respondiendo a sus necesidades, haciendo de las fiestas un lugar de ocio festivo más seguro, más sostenible y con una oferta cultural más amplia y diversa; donde toda la gente tenga cabida.