Bolsas y suciedad acumulada en la ladera del ascensor del Labrit

La suciedad se acumula en una de las zonas mas turísticas de Pamplona, junto al ascensor panorámico del Labrit, donde se acumulan desperdicios que no es sencillo retirar, según ha explicado el concejal Fermín Alonso.

El asunto ha sido tratado este miércoles en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, donde se ha debatido una iniciativa presentada por el grupo municipal de EH Bildu para preguntar al equipo de Gobierno por la razón de que se mantenga la suciedad en la ladera de la Media Luna, junto al ascensor.

El concejal Borja Izaguirre ha mostrado en la sesión varias fotografías –las que ilustran esta información– en las que son visibles los restos de suciedad, plásticos y envoltorios que se acumulan en la ladera.

El representante abertzale ha recordado que el 9 de febrero preguntó al equipo de Gobierno por este hecho, que volvió a hacerlo el 23 de febrero al comprobar que no se había limpiado y que también lo hizo el 2 de marzo, al ver que la situación seguía igual.

"No nos ha quedado más remedio que presentar esta iniciativa en Comisión porque ese necesario limpiar esa zona de la ciudad, una de las más emblemáticas, de forma urgente porque presenta un aspecto deplorable" ha comentado Izaguirre.

Fermín Alonso (Navarra Suma) ha asegurado que la limpieza del lugar no es sencilla por la pendiente existente y que será necesario un equipamiento especial para la retirada de la suciedad acumulada.

"Con las pértigas se puede limpiar hasta un cierto punto. Para lo que queda habrá que descolgar a los operarios por una estructura fija. No es algo urgente y la climatología de estas semanas no ha sido la adecuada para realizar un trabajo de estas características. No vamos a poner en riesgo a nadie por esto" ha comentado Alonso, que antes de concluir ha dicho que se limpiará, aunque no ha dado plazos.

Por parte del grupo municipal socialista ha intervenido Xabier Sagardoy, que ha lamentado que la zona siga sucia pese a los requerimientos y ha pedido al equipo de Gobierno que actúe.

En la misma línea, Javier Leoz (Geroa Bai) ha señalado que es urgente actuar al tratarse de una de las zonas más visitadas y con varios atractivos turísticos en sus alrededores.

Finalmente, la declaración de EH Bildu ha sido aprobada con el voto añadido de PSN y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

Consta de dos puntos. En el primero se denuncia la "dejadez y desidia" del concejal delegado de Conservación Urbana y en el segundo se insta a retirar a la mayor brevedad posible la suciedad acumulada en la zona de la ladera frente al ascensor del Labrit.