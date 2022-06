El oro rojo de los hermanos Kiroga

Reducir, reutilizar y reciclar. Estos son los valores que difunden, desde hace 10 años, los hermanos, Santi y Alfredo Kiroga Astiz, los propietarios de una pequeña explotación agrícola en Arraiza -Kiroga Anaiak Fruitu Ekologikoak- con sus cerezas ecológicas. Uno de los productos estrella en el Ekomercado de Geltoki, una feria mensual que este sábado se celebra en los andenes de la Antigua Estación de Autobuses de Iruña. "La cantidad que vendamos este sábado es lo menos relevante. Lo importante es que lo ecológico tenga visibilidad", declara Santi.

Para los hermanos arraiztarras es esencial que el consumidor sea consciente de que comprar una prenda de ropa no es igual que comprar un producto de cercanía, ecológico y de calidad. A diferencia de un pantalón, los alimentos que digiere uno pueden ser perjudiciales a nuestra salud, ya que la mayoría de lo que se consume ha florecido a base de abonos químicos. "Si la gente no interioriza que existe otra forma de consumir, los productores no entenderán que la situación actual no es el camino correcto", afirma mientras le viene a la cabeza la primera reacción que tuvieron sus padres al saber que sus hijos cogerían el relevo de sus cerezos, pero produciendo de forma ecológica. "Se os va echar todo a perder. Esto fue lo primero que me dijo mi padre", cuenta entre risas. Se equivocó.

La cereza ecológica se vende en un parpadeo de ojos, ya que la demanda es mayor que la producción. En palabras de Santi (que fue también exconcejal de HB), se necesitan más valientes que apuesten por un producto ecológico haciendo frente a diversos obstáculos como son las moscas Suzukii o el cambio climático. En Arraiza, por ejemplo, a principios de abril nevó y a mediados de mayo, en cambio, las temperaturas alcanzaron los 38 grados. "Esto jamás había ocurrido. Algo estamos haciendo muy mal para que el tiempo cambie de forma tan radical", comenta con tono alarmante.

A diferencia de otros sectores, a los hermanos Kiroga la pandemia no les ha perjudicado de forma directa. Las altas temperaturas de este último mes han sido los peores enemigos, ya que la primera cereza que es la más cotizada estaba muy afectada. Afortunadamente, la segunda cosecha la salvaron. Por eso, también mañana, Kiroga Anaiak Fruitu Ekologikoak, estará en la Feria de Etxauri.