Hosteleros de Erripagaña reclaman seguridad tras la oleada de robos en el barrio, tres en dos semanas

Cinco personas en la calle, dos vigilando. Un coche en doble fila. Y la larga avenida, de madrugada, desierta. "Tardaron más en forzar la puerta que lo que estuvieron dentro: un minuto. Reventaron la caja registradora, que estaba anclada a la barra, cortaron el cable y se llevaron el reciclador de billetes, con toda la recaudación acumulada y los cambios. Las alarmas y los medios que pongas dan igual, si quieren entrar, entran", lamenta Juan, propietario del bar Animals de Erripagaña. Le han robado tres veces en poco más de un año, la última esta semana.

"Las dos primeras me destrozaron las puertas, a patadas, pero no se llevaron nada de valor. Pero ésta vez sabían bien lo que hacían, iban a lo que iban. Rompieron el bombín con un taladro y fueron directamente a por la caja registradora, se la llevan y la abren fuera. De hecho, tenía móviles y una tablet a la vista, incluso una caja en la que pone 'fianzas', y no cogieron nada de eso. Cerré a las doce y veinte y entraron a la una y cuarto de la madrugada", explica el hostelero, que asegura que ese mismo domingo los susodichos estaban en su local "tomando algo. Los tienen identificados pero la justicia no hace nada, o los pillas en el mismo momento o no se hace nada", critica. Llamó a los municipales. "Y como sólo hay una patrulla por las noches me dicen que no hay medios ni gente. No hay vigilancia y no hay nada. ¿Es tan complicado que entre 4 municipios se pongan de acuerdo?", pregunta.

No es el único que demanda seguridad. Porque aunque parece un relato de novela policíaca en una calle cualquiera un sábado cualquiera en el Bronx de Nueva York, se ha convertido ya en algo habitual aquí, al lado de casa, "en un barrio con vida, con gente joven, y nos están robando a pie de calle. Es algo que está tomando continuidad", censuran los hosteleros. Porque después de haber robado en el Animals este pasado martes, los malhechores (se cree, además, que son los mismos por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y determinados perfiles que se repiten) intentaron entrar en una peluquería. Y como no lo consiguieron, se fueron a la Farmacia, donde sí encontraron botín. Hace dos semanas hicieron lo propio en el Bar Puzzle y el año pasado en el Al punto intentaron entrar dos veces. A la tercera lo consiguieron.

En diez segundos

"Hace justo un año, en junio de 2021, entraron pero fue más el destrozo que el valor económico: arrancaron la caja de cambios, reventaron una puerta y arramplaron con todo. La vinoteca, el sistema de alarma, la pantalla del ordenador...", explica Jokin desde el Al Punto, que asegura que "lo tienen todo estudiado. Entran y saben qué hacer y cómo, porque la alarma tarda diez segundos en sonar y ellos a los 15 ya estaban fuera. Primero vinieron dos personas, derribaron la puerta de acceso a la cocina y esperaron un cuarto de hora por si venía la policía. Llegaron después otros dos, uno se fue, y esos entraron", relata el dueño, que sabe que antes de perpetrar el robo se dedican a "ojear para hacerse una composición de lugar". La primera vez que intentaron entrar tuvo que cambiar la puerta principal. Después, cuando lo consiguieron, decidió tapiarla directamente.

Otros propietarios de bares en los que también han robado coinciden en que lo tienen todo muy controlado, en la sensación de que van a tiro hecho. Han sido grabados por las cámaras, "aunque van con capucha, guantes y mascarilla, y no se ve nada. No entiendo que perteneciendo a cuatro municipios, con diferentes policías locales, y teniendo en Beloso a la Guardia Civil, a la Policía Foral y la Nacional, que también patrullan durante el día, estemos tan desamparados por la noche. Nuestro bar pertenece a Burlada, y solo hay una patrulla para todo el municipio durante la noche. En Egüés pasa lo mismo", revela.

También intentaron la madrugada del pasado miércoles entrar a la peluquería New Silvia, aunque no lo consiguieron. "Cuando llegué me encontré el cordón policial, había huellas en la puerta", relata la propietaria, que abrió el negocio hace apenas 15 días. Después robaron en la Farmacia, que subió la persiana también hace poco.

El Puzzle abrió el 29 de marzo y amaneció, también el miércoles, con los ventanales del bar y la cocina forzados. "No consiguieron entrar y al final reventaron la puerta lateral y se llevaron el bote, 8 botellas de alcohol, 5 tablets y la caja registradora", explica el propietario. "Tenemos el cuartel muy cerca. Pero es algo tan aleatorio en tanto terreno que es difícil de cubrir... Imagino que la policía está en ello, tarde o temprano caerán", dice.

Desde la Asociación de Vecinos de Erripagaña denuncian la preocupación de los hosteleros y comerciantes y que esa sensación de inseguridad se está trasladando también a la ciudadanía. "O hay una falta de coordinación entre las policías municipales de los cuatro ayuntamientos o hay falta de recursos", critican, y urgen a encontrar una solución. "Igual hay que plantearse que las policías de Pamplona o Burlada amplíen las zonas de vigilancia por la noche, o por lo menos hacer un análisis de lo que está pasando". Explican que el próximo día 16 tienen prevista una reunión con los alcaldes y alcaldesas para tratar el tema de las dotaciones y, tal y como han avanzado, "aprovecharemos para trasladarles nuestras preocupaciones en este sentido".

Preguntado por la seguridad y la preocupación vecinal, el alcalde de Pamplona afirmó ayer que en esa cita "se hablará de la realidad del barrio y se escucharán todas las cuestiones que nos quieran comentar. El tema de la seguridad va a salir y queremos coordinar la labor policial, pero cuesta mucho", señaló entonces Enrique Maya.

Geroa Bai, PSN y EH Bildu piden un estudio y un debate

Geroa Bai, EH Bildu y PSN en el Ayuntamiento de Pamplona han instado al equipo de gobierno a que "elabore los estudios económico-financieros y de dimensionamiento de los servicios públicos necesarios, en el plazo de cuatro meses, para conocer la situación que se generaría en una hipotética incorporación del conjunto de Erripagaña a Iruña". La iniciativa plantea que, posteriormente, se realice al menos un debate para valorar el futuro del barrio y el papel de la ciudad "para que cuando se hable en nombre de Pamplona-Iruña lo sea sobre el consenso al que se haya llegado".



Está previsto que los alcaldes y alcaldesas de los cuatro municipios se reúnan con la vecindad el jueves a las 19.00 en el local de la asociación de vecinos, cita a la que asistirá también la directora general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, Izaskun Abril.



Será la primera ocasión en la que las cuatro administraciones locales sobre las que se asiente Erripagaña convoquen de manera abierta a los vecinos de la zona para explicarles sus propuestas de trabajo y contrastarlas con la opinión vecinal.