El Ayuntamiento de Pamplona abre un llamamiento extraordinario de 'naranjitos' para estos Sanfermines

El Ayuntamiento de Pamplona necesita cubrir las vacantes de auxiliares de Protección Civil para estas fiestas de San Fermín que no se han cubierto entre los más de 200 naranjitos que aprobaron la convocatoria. Para tal fin, ha abierto un llamamiento extraordinario, de forma que las personas interesadas puedan inscribirse en la ficha de trámite de la web municipal hasta las 23.59 horas de este domingo, día 20. A diferencia de otras ocasiones, no será necesarios superar ninguna prueba. La selección se realizará por orden de inscripción.

Para poder optar a estas plazas, es requisito ser mayor de edad y tener el Graduado Escolar o el título de la ESO, así como tener las capacidades físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de la actividad.

Los denominados 'naranjitos' tendrán entre sus funciones orientar y ofrecer información a la ciudadanía, tanto local como visitante, en varios puntos de la ciudad durante los días festivos. En este sentido, realizarán labores de control de acceso en las calles como la avenida del Ejército, la Taconera, en la calle San Ignacio, Labrit, el Vergel y la avenida Guipúzcoa, entre otros. También tendrán una función de vigilancia del recinto de seguridad para los fuegos artificiales, de las murallas, de los parques infantiles, y de los escenarios ubicados en la ciudad, como el de la Plaza del Castillo y el Paseo Sarasate. Además, prestarán su servicio en la Oficina de Objetos Perdidos y colaborarán en el control del recinto sanitario que se ubica en el colegio Vázquez de Mella ('coctelera'). En función de la ubicación de las plazas y las funciones, se crearán turnos de mañana, tarde y noche.

Las personas adjudicatarias de puestos en la oficina de objetos perdidos tendrán que acreditar tener el nivel C1 de inglés. A las personas seleccionadas se les realizará un contrato laboral del 5 al 15 de julio.

Listas anteriores

Ante la cancelación de los Sanfermines durante los últimos dos años, el Ayuntamiento disponía de una lista personas inscritas a las pruebas de selección de 2020. No obstante, en julio de 2021 se abrió un nuevo plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de listas de contratación temporal como auxiliar de Protección Civil. El examen finalmente se realizó en septiembre, con los inscritos en la convocatoria de 2020 y 2021, y la lista definitiva se cerró este pasado mes de marzo. No obstante, una vez ha comenzado el llamamiento a las personas aprobadas, no ha habido interés por muchos de los aprobados no se ha podido cubrir todos los puestos ofertados, de ahí este llamamiento extraordinario.