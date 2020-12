El PSN y AIF sacan adelante el presupuesto del 2021 en Falces

El Ayuntamiento de Falces aprobó este miércoles el presupuesto que regirá el municipio el próximo año, un documento que asciende a 3.315.798 euros y que salió adelante gracias a los votos favorables de los cuatro ediles del PSN y los tres de AIF; los cuatro concejales de SOS Falces se abstuvieron.

El presupuesto cuenta con una partida para inversiones que se modificará a lo largo del próximo ejercicio ya que, destacaba la alcaldesa Sara Fernández, han acordado acometer una serie de proyectos que ahora no aparecen reflejados con cargo al remanente de tesorería cuando cierren las cuentas del 2020.

Entre las propuestas que sí han plasmado para acometer el próximo año están, entre otras, el arreglo del tejado de la casa museo con 130.000 euros con la idea de fomentar el turismo, el clausura de la pista de pádel con 30.000 euros, los 70.000 euros para mejorar el carril bici, un proyecto para el que el PSN ha hecho una enmienda a los presupuestos del Gobierno de Navarra, y los 130.000 euros para hacer frente al abastecimiento y consumo de agua proveniente del Canal de Navarra, una acción que, de la mano de Mairaga, entidad a la que se sumaron recientemente, pretende mejorar el agua en boca de los vecinos.

De acuerdo con Fernández, durante 2021 habrá destacables labores de mejora y rehabilitación del municipio. De hecho, y de forma urgente aunque aún no hay partida para ello, solventarán los problemas de pavimentación del barrio El Cortijo, en la zona de 'El Vago', para "eliminar filtraciones, grietas y el desnivel que, según los técnicos, es necesario ejecutar de manera inmediata para evitar problemas futuros". Además tienen contemplado el derribo de inmuebles en el casco antiguo.

Por otro lado, y como novedad, han introducido 3.000 euros para subvencionar el que los vecinos adultos de Falces participen en actividades de inglés, además elaborarán un Plan de Juventud y destinarán una partida proceder a la captura, esterilización y suelta de gatos para el control de colonias.

De acuerdo con la alcaldesa, "se trata de un presupuesto que se ajusta a las necesidades del municipio, que sirve para seguir mejorando las infraestructuras locales con el objetivo de que Falces sea un pueblo en el que los vecinos tengan la posibilidad de disfrutar con el ocio y la cultura sin dejar de lado otros aspectos como la vivienda o el empleo".

la oposición Para Francisco Soto, portavoz de SOS Falces, a pesar de la abstención, "estamos al 99% de acuerdo con el presupuesto, es un documento hecho y negociado entre todos y con el que hemos tenido que hacer juegos de malabares. Sin embargo, no se ha introducido una partida para iniciar el diseño de una política municipal sobre vivienda estructurada, planificada y asesorada por expertos. Sabemos de las limitaciones de un presupuesto y está claro que no podíamos decir que no, pero nos ha faltado algo más en este aspecto".

De hecho, Soto explicaba que ellos solicitaron incluir una partida de 14.500 euros para ver qué zonas se pueden rehabilitar para hacer vivienda, qué necesidades existen en el municipio, etc.

Por su parte, Valentín García, portavoz de AIF, aseguraba que su grupo votó a favor al tratarse de "un presupuesto bueno y equilibrado, dadas las circunstancias". Se trata, insistía, de un documento que recoge al cien por cien las demandas que hacían y que, en el caso de los proyectos que no aparecen reflejados, existe el compromiso de llevarlos a cabo con cargo al remanente a lo largo del próximo año.

En este caso, además de mantener los 150.000 euros para fiestas de agosto y los 25.000 euros para las de noviembre, apuntaba García que Cultura, un área que gestionan ellos, ha subido hasta los 60.000 euros, una cantidad que iguala a la de los años 2018 y 2019.

en corto

Proyectos. Arreglo del tejado de la casa museo, el carril bici, apuesta por el inglés y por los programas de empleo y juventud.

Cambios. Compromiso de incluir nuevas propuestas con cargo al remanente.

la valoración

sara fernández "el presupuesto se ajusta a las necesidades del municipio y mejora infraestructuras para que los vecinos disfruten del ocio y la cultura sin olvidarnos de temas como la vivienda o el empleo"

De acuerdo con la alcaldesa una de las prioridades será el arreglo de la zona de 'El Vago'.