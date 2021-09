Viaje a través de 100 historias que rompen el silencio

Recuerdos, sentimientos, añoranzas y pasiones. Todo esto encierra el primer libro que ha publicado María Baigorri Lucea, Todos mis silencios, una pamplonesa de 40 años con arraigadas raíces lodosanas que nos invita a hacer un viaje íntimo, agradable y nostálgico a través de 100 microrrelatos.

Esta aventura, cuenta la periodista, surge a raíz de las publicaciones que hace un año y medio comenzó a hacer en las redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram @mariabaigorri.lucea. Aunque siempre ha escrito, hasta ahora nunca había mostrado en público nada de su cosecha y fue su marido Jorge el que le animó para que lo sacase a la luz.

"Lo cierto es que me daba reparo pero al final me animé y comencé a publicar microrrelatos, me propuse escribir y subir uno al día" aunque en ocasiones, explica, lo compaginaba con alguna fotografía a la que acompañaba una historia o reflexión, algo que le sugería esa imagen.

Postdata Ediciones

La editorial Postdata Ediciones, especializada en poesía y prosa poética, dio con su perfil y en mayo de este mismo año se puso en contacto con ella para ver si estaba interesada en publicar un pequeño libro. La única condición, apunta Baigorri, era que tenía que superar una preventa de 55 ejemplares, algo que logró en muy pocos días. Ahora, insiste, los que quieran conseguirlo pueden pedirlo por la página web de la propia editorial o bajo encargo en cualquier librería del país.

El libro guarda entre sus páginas 100 pequeños relatos; 30 de ellos publicados en las redes y 70 escritos para la ocasión. Con todos ellos María invita a la reflexión y le hace un guiño a la infancia, a la nostalgia y a cierta reminiscencia de lo vivido.

Íntimo y personal

Al título, asegura, "le di mil vueltas porque no es un libro que tenga un hilo conductor ni tampoco encierra una sola historia y, por lo tanto, englobarlo todo me resultó complejo". Al final, cuenta, "siempre he sido una persona reservada, tímida y algo callada. Y desde pequeña, además, soy muy observadora, alguien que se guarda todo dentro y que solo lo expresa escribiendo, por lo que decidí que estas historias eran mis silencios; recuerdos y vivencias que hasta ahora no había contado".

Y es que, insiste, es un libro "bastante personal y, aunque no era la idea original, al final es lo que me ha salido. Quizás sea hasta demasiado íntimo, porque me expongo mucho y los que me conocen saben de qué hablo, pero no es menos cierto que aquellos que no lo hacen también se sienten identificados".

De hecho, entre otras cuestiones, Baigorri habla sobre la pérdida y la nostalgia de una infancia que fue muy feliz así como de sus abuelos Jesús Lucea y María Beltrán. "Todos los veranos los pasaba en Lodosa y tengo infinitos recuerdos con ellos; siempre bonitos y felices, algo que me ha inspirado mucho. El libro también aborda el amor, el desamor, la muerte o la amistad, entre otros temas".

Y para la portada, Lily Vainylla, ilustradora de la editorial, "trató de captar la idea que le transmití; y es que siempre me han dicho que mis ojos hablan por mí, que no se mentir y que soy muy transparente".

Aunque hasta ahora siempre había escrito relatos cortos, explica, el hecho de empezar con los microrrelatos "no fue algo que pensé sino que surgió. Es lo que me sale y como empecé en las redes, decir mucho con pocas palabras es más agradecido. Es cierto que precisamente el hecho de explicar tanto, o de mostrar los sentimientos, en tan poco espacio, a veces es difícil, pero me gusta. Me he acostumbrado a escribir y cuando no lo hago me falta algo. Tampoco me obligo a hacerlo y, de hecho, hay semanas en las que no me sale nada, no estoy inspirada, y me va muy bien descansar".

El libro no tiene un orden temático ni cronológico, de hecho, se puede leer del tirón o incluso abrirlo por una página al azar y seguir desde ahí. "Creo que eso también lo hace diferente. Son historias sencillas, con una prosa fácil, que cuentan cosas que a todos nos han pasado; el primer amor, la pérdida de un ser querido, etc. Quienes lo lean se van a sentir identificados, de hecho, han sido varias las personas que me han escrito para decirme que les gusta mucho porque, con muy poco, transmito mucho, y que han hecho suyas las historias".

Planes a futuro

Baigorri tiene la intención de presentar el ejemplar en público y, de hecho, lo hará en la academia de dibujo y pintura 'La maleta del caracol', en la calle Paulino Caballero 49 de Pamplona, el próximo sábado 25 de septiembre. "Va a ser algo muy sencillo, es más un acto para agradecer el apoyo de aquellos que han adquirido el libro y que me han apoyado, aunque por supuesto está todo el mundo invitado. Quiero compartir con ellos cómo surge el proyecto, el proceso que he seguido y responder a cualquier duda que puedan tener".

Entre sus proyectos a futuro, desvela, no descarta seguir con una novela que estaba cogiendo forma antes de aventurarse en este proyecto literario. "No sé si alguna vez la llegaré a acabar pero sí que quiero ver hasta dónde soy capaz de escribir". De momento, María seguirá escribiendo en las redes, "es algo que me gusta y que, hasta ahora, todo lo que me ha aportado ha sido bueno y bonito".