Once jóvenes proactivos se forman en Lodosa en Intervención en Emergencias

Sembrar para recoger en un futuro. Eso es lo que han intentado hacer en Lodosa de la mano del Curso en Intervención en Emergencias en el que se involucraron once jóvenes de Lodosa y Sartaguda y que esta tarde han recibido sus diplomas acreditativos.



De la mano de Juventud del Gobierno foral, de Protección Civil y Emergencias, de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona y del Ayuntamiento, este grupo de jóvenes de entre 14 y 17 años participó en julio en dos sesiones de cuatro horas cada una que reforzó el curso de premonitor que todos ellos habían realizado y que se enmarcó dentro del programa preventivo de ocio saludable.



Entre los temas que abordaron, han explicado, se encuentran los riesgos naturales; qué hacer y qué no hacer ante determinadas situaciones, cómo afecta el cambio climático, les explicaron la organización de Protección Civil y, además, se les trató de despertar el interés por el voluntariado, tanto en esta organización como en Cruz Roja.



Para Leyre Remírez, participante de 13 años, "el curso ha estado muy bien, el profesor ha explicado las cosas de forma genial y me he divertido mucho. Espero que vuelvan a hacer cosas de este tipo porque son muy interesantes y son prácticas en el día a día", mientras que para Pablo Álvarez, lodosano de 13 años, "lo que más me sorprendió es que nos explicaban todo muy a fondo y de una manera muy vocacional, sobre todo en Protección Civil y Cruz Roja, porque a veces creo que no se valora todo lo que hacen. Al curso le daría de nota un 9,25, me pareció muy chulo, y es que nosotros tendremos que ser los que nos tengamos que poner ahí en un futuro para salvar a las personas que ahora lo están haciendo. Tomar ese relevo es muy importante".



Entrega presencial

Hasta la casa de cultura se han acercado y agradecido su participación, concienciación e implicación Carlos Amatriain, director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, José Javier Boulandier, director del Servicio de Protección Civil y Emergencias, Asun García, técnica de la Mancomunidad, Lourdes San Miguel, alcaldesa de Lodosa, y la edil Laura Remírez.

Todos ellos han animado a los jóvenes a seguir por esta senda y esperan que esto sea el comienzo de algo que se aposente y que pueda alargarse y perdurar en el tiempo.