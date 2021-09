La falcesina Mª Ángeles Mezquíriz: toda una vida entre la arqueología y la familia

tras cinco intentos meses de preparativos, la localidad ribera por fin le rindió un sentido homenaje este fin de semana a su Hija Predilecta Mª Ángeles Mezquíriz, falcesina de 92 años, mujer pionera y afamada arqueóloga que rompió moldes y lideró un mundo profesional hasta entonces masculinazo al tiempo que formó una familia con 6 hijos.

El sábado, el auditorio del centro cívico se engalanó para reconocer su trayectoria; allí estuvieron, entre otros, la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, la directora del Servicio de Museos de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Susana Irigaray, la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover, el director general de Juventud, Carlos Amatriain, así como la corporación municipal con Sara Fernández al frente y vecinos y representantes de las asociaciones locales.

Tras un aurresku, el edil Valentín García leyó el acuerdo de pleno por el que designaron por unanimidad a Mezquíriz con dicho título, y el hijo de la homenajeada, Guillermo, agradeció el detalle.

Mª Ángeles, por su parte, no quiso perder la oportunidad de, visiblemente emocionada, mostrar su orgullo. "Soy totalmente franca cuando digo que no me considero merecedora de homenajes. He dicho muchas veces que he tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a mi verdadera pasión, la arqueología, y es algo por lo que tengo que dar gracias", expuso.

Después de la proyección de un vídeo, la alcaldesa también les dedicó unas palabras a los allí presentes. Fernández recordó que con 23 años Mª Ángeles se fue con una beca a Italia para trabajar en las excavaciones de un yacimiento romano, que fue la primera funcionaria del Gobierno de Navarra y que, con 28 años, se convirtió en la primera directora del Museo de Navarra, cargo que ocupó durante 41 años. "Para terminar diré que defiendo el trabajo que todavía queda por delante para romper estigmas y barreras que separan con hilo fino las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Y por eso creo que no hay mejor acción de progreso que poner en valor a mujeres como María Ángeles, perseverantes, voluntariosas, capaces de demostrar y reflejar que lo importante es defender con ahínco aquello que cada una, que cada uno, quiere con pasión", alegó.

El viernes, además, presentaron el libro Falces, Castillo y Estrella que ha editado el Ayuntamiento e inauguraron una exposición con publicaciones y fotografías de Mezquíriz y con piezas de las excavaciones que salieron de San Esteban y Los Villares.