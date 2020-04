De kalejira por Lakuntza

A falta de programación cultural, el Ayuntamiento organizó el sábado un pasacalles para animar la tarde, sobre todo a los txikis

El confinamiento obligado tras la declaración del estado de alarma también dejó sin programación cultural en Lakuntza. Pero el Ayuntamiento de esta localidad no se resiste a que en este encierro no falten las propuestas para salir de la rutina y hacer pueblo, aunque sea desde casa. "Si la gente no puede salir, salimos nosotros y nosotras", apunta Aitor Gartzia, concejal de Cultura. Así, organizaron para este pasado una kalejira especial con la furgoneta del Ayuntamiento llena de globos y a todo volumen por las calles de Lakuntza, con sus casas engalanadas para la ocasión y cientos de personas en balcones y ventanas, muchas disfrazadas. "Participó la mayoría del pueblo", aseguraba este concejal.

Cómo no podía ser de otra manera, la quedada fue a través de las redes sociales, dirigida especialmente a los niños y niñas, que están dando una lección de responsabilidad en estos tiempos difíciles. La cita era de 18.00 a 20.00 horas, con la invitación de adornar balcones y meterse en la piel de otros y dos condiciones, no salir a la calle y respetar el horario para molestar lo menos posible a otras personas que no tenían el ánimo tan festivo. Además, se invitó a los vecinos que tenían equipo de música a ponerlo bien alto, para que se oyese en toda la calle, alegres ritmos que cesaban cuando llegaba la furgoneta, un recorrido que se ha recogido en un vídeo que el Ayuntamiento ha colgado en Youtube.

Lo cierto es que las nuevas tecnologías, en especial los móviles, se han convertido en indispensable en este nuevo tiempo, una herramienta que el Ayuntamiento de Lakuntza no ha pasado por alto. Así, hace unos días también se invitó a los y las lakuntzarras a cantar , tocar un instrumento o bailar Negua joan da ta, famosa canción de Zea Mays, con fragmentos de las grabaciones que se han recogido en otro bonito vídeo que circula por las redes sociales. La experiencia ha sido tan buena que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un nuevo flashmob virtual , en esta ocasión con la canción Nire gorputza da de Kantu kolore.

Por otro lado, para este sábado ha organizado un concurso de tortilla de patatas especial. "No se van a poder probar, que es lo más importante, por lo que dependerá de cómo la vendes", observa Gartzia. Así, invitan a la creatividad y a realizar un vídeo en el que se resuma la elaboración de la tortilla, al que se podrán elegir otros ingredientes como humor y puesta en escena además de la pericia en la cocina. "Todavía no hemos concretado la dinámica y se anunciará el mismo sábado, para que a partir de siete se empiecen a mandar vídeos", avanza.

baNDO ESPECIAL Desde el Ayuntamiento quieren poner en valor que las niñas y niños de Lakuntza están actuando de manera muy responsable durante esta alarma sanitaria. Por ello, el alcalde, Patxi Xabier Razkin, les hizo saber a través de un bando que había hablado con la Policía para pedirles que en caso de ver a Ratoncito Pérez por la calle, en vez sancionarle le ayudasen a llegar a las casas de quienes habían perdido algún diente. Por supuesto, siguiendo todas las medidas de seguridad.

"Considero que la labor del Ratoncito Pérez es esencial, y por eso, tiene permiso para ir de casa en casa; eso sí, lavándose muy bien las manos al entrar y al salir, tocando solo lo indispensable", se decía en el bando emitido el pasado 3 de abril. Asimimo, felicitaba a los txikis por su comportamiento y también para pedirles que sigan haciendo las tareas, que se porten bien con sus familiares, que jueguen y aprendan mucho, y que sigan siendo así de valientes y responsables.