Solidaridad 'on line' desde Ziordia

Ziordiko Running Taldea ha recaudado 7.016 euros en una carrera virtual en la que participaron 200 corredores y en la venta de boletos de un sorteo para tres asociaciones

De manera virtual, 200 corredores y corredoras participaron este pasado sábado en la Carrera Solidaria de Ziordia, con el objetivo de conseguir fondos para el comedor social de Pamplona París 365. En total, se recaudaron 2.010 euros procedentes de los dorsales y 114 donaciones. Además, a través de la venta de boletos para el sorteo de un centenar de premios, se han obtenido 3.200 euros para la Asociación Aurrera Markel Carmona, 908 euros para la Fundación Síndrome de Dravet y 898 euros más para la Asociación Española del síndrome de Rett. "Una vez más nos volvemos a superar, y ya van siete carreras y algún evento más", apunta José Ramón Pérez, de Ziordia Running Taldea, organizador de esta cita . "Es un año tan complicado por el covid-19 y hemos recaudado la increíble cifra de 7.016 euros", destaca.

Así, este ziordiarra solo tenía palabras de agradecimiento hacia todas las personas que han hecho posible esta ola de solidaridad, tanto para las que han contribuido a través de aportaciones como para las que han colaborado a través de la donación de regalos para los sorteos y para los compradores y vendedores de los boletos, que, euro a euro, han sumado en las diferentes causas. Tampoco se olvidaba de los corredores y corredoras que desde diferentes puntos del Estado compraron su dorsal por 5 euros y el día de la prueba lo lucieron en sus carreras en Pamplona, Girona, A Coruña, Elche, Valladolid, Santiago, Burgos, Madrid e incluso fuera de la península, en Canarias.

Y es que la pandemia también obligó a suspender esta carrera, prevista en un principio para el 23 de mayo y aplazada al 29 de agosto. "En Ziordia no hemos tenido ningún positivo y venir tanta gente y de tantos sitios diferentes entraña un riesgo que no podemos asumir", recordaba Pérez, que no se resignaba y pensó en un nuevo formato. "La pandemia ha afectado especialmente a los colectivos más necesitados", observa. Así, pensó en echar mano de las nuevas tecnologías, tan importantes durante esta crisis sanitaria. Para ello, se pusieron a la venta los dorsales, al precio mínimo de 5 euros, en la plataforma mi grano de arena con los que también se entraba en el sorteo de 80 regalos de los patrocinadores.

Hasta ahora la inscripción se realizaba con alimentos, cuatro kilogramos en el caso de las persona adultas y la mitad los txikis, al igual que en la carrera popular. El año pasado se llenó una furgoneta con unos 1.500 kilogramos de todo tipo de alimentos. Entonces participaron en la carrera cerca de 400 personas.