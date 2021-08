El Beriain luce en la Tritoiena

Imanol Goñi y Oihana Zubillaga fueron los más rápidos el domingo en la quinta edición de la Tritoiena, carrera de montaña de 20,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.348 metros con cima en el monte Beriain. La prueba, organizada por el Camping de Arbizu y el club Dantzaleku Sakana, era puntuable para el Campeonato Navarro. Después de que el pasado año fuera la única carrera disputada, la Tritoiena volvió con fuerza. Y es que hace semanas que se agotaron las 200 plazas disponibles. Lo cierto es que se notaba que había ganas de competir y buscar el ritmo de cara al otoño en esta temporada diferente. Completaron la prueba 149 corredores y corredoras.

Tras dar una vuelta al camping, se dirigieron a Ondatz y después a Unanu, desde dónde se subió a San Donato. La bajada fue por el puerto de Uharte Arakil para enlazar con Ondatz y volver al camping de Arbizu, un recorrido duro pero de gran belleza en el que se combinaban tramos rápidos con otros más técnicos. "Es una carrera preciosa. He disfrutado de las vistas, de la sensación de altura, del bosque", apuntó Goñi, vizcaíno de Natxitua pero criado en Navarra. "Viví en Pamplona hasta los 18 años", recordaba.

Desde el principio, Goñi impuso un ritmo fuerte, seguido de cerca por Aitor Blanco, clasificado cuarto , y detrás Hodei Samaniego y Beñat Katarain, tercero y segundo en la general. "Sabía que la diferencia podía hacerla en la cima y peligraba en la primera parte de la bajada. He apretado hasta la entrada en el bosque, que era favorable para correr", explicó. "Hacía tiempo que no corría este tipo de carreras y me reenganchado. Era tipo test", observó. Lo cierto es que no había participado en una prueba desde 2019 y las sensaciones no pudieron ser mejores.Además, con una soleada mañana sin que apretara el calor, numerosas personas animaron a los corredores a lo largo del recorrido.

La pelea entre las féminas estuvo entre la corredora de Anoeta e Izaskun Sanz, veterana atleta de Salinas de Pamplona. Finalmente, la guipuzcoana consiguió una renta de más de 3 minutos.

CLASIFICACIONES



General masculina

1 .Imanol Goñi (Natxitua-Ea) 1:45:58

2. Beñat Katarain (Lakuntza) 1:47:26

3. Hodei Samaniego (Sestao) 1:48:03

4. Aitor Blanco (Pamplona) 1:50:18

5. Iñaki Isasi (Respaldiza) 1:50:35

6. Aimar Azpiroz (Villava) 1:50:48

7. Jon Ridruego (Zizur Menor) 1:50:54

8. Jokin Gijarro (Zumaia) 1:52:42

9. Ibon Erdozain (Bera) 1:53:28

10. Josu Gálvez (Eskoriatza) 1:55:27

19. Josu Isasi (Aiara, V) 2:02:38



General femenina



1. Oihana Zubillaga (Anoeta) 2:15:18

2. Izaskun Sanz (Salinas, V) 2:18:20

3. Ana Reina (Lesaka, V) 2:28:56

4. Uxue Fernández (Zumarraga) 2:32:43

5. Ainhoa Bereziartua (Errezil) 2:36:34

6. Naroa Uria (Azpeitia) 2:37:43

7. Beatriz Martínez (Pamplona, V) 2:37:47

8. Eneritz Oiartzabal (Azpeitia, V) 2:47:37

9. Nagore Toledo (Tolosa, V) 2:48:34