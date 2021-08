Artzi, unas termas romanas con cinco estancias

Durante los últimos diez días, 12 voluntarios de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han trabajado en la campaña de excavación arqueológica que se ha llevado a cabo en el yacimiento de Artzi, situado junto al Palacio de Arce y junto a la calzada romana que atraviesa los Pirineos Occidentales.

Tal y como expresa una de las directoras, Oihane Mendizábal, el objetivo de este año era delimitar el edificio de las termas en el que llevan trabajando desde 2015 y del que, gracias a las prospecciones geofísicas, se sabía que incluía cinco estancias. "Este año nos hemos centrado en excavar las dos estancias del extremo norte, que serían una zona de horno y un espacio de servicio para los empleados que tenían que alimentar, y con ello hemos podido conseguir abrir el edificio de las termas en toda su extensión", expresa, añadiendo que la planta tiene una extensión de 20 x 8 metros.

HORNO Y MINERÍA



Uno de los hallazgos más importantes de esta campaña ha sido la existencia de la estructura del horno, del cual se ha descubierto que era un elemento importante del edificio y que emitía calor a la estructura llamada hipocaustum (sistema de calefaccio?n).

Además, en el horno se han podido constatar las dos fases principales identificadas en el resto del edificio. La primera fase pertenecería al siglo I-II d. C. y estaría relacionada con el uso de las termas, y la segunda fase, más tardía (siglos III-IV d. C), se relaciona con la reutilizacio?n de la estructura de forja o reducción de metal. "Vemos que el lugar no se abandona y que sigue en funcionamiento durante unos 350 años, y que el horno que antes alimentaba las termas, después se utilizaba para fundir hierro, porque hemos encontrado muchas escorias de hierro, incluso de plomo, que no suele ser habitual. Esto nos hace pensar que la minería podría haber sido una actividad importante en la zona", asegura la arqueóloga Mendizábal.

Además de materiales relacionados con la metalurgia, también han hallado este año fragmentos de jarras, recipientes de cerámica o fragmentos de vidrio, asió como objetos metálicos (como una fi?bula o broche) o una moneda de época romana. Asimismo, durante la jornada de hoy se centrarán en sacar a la luz un posible canal que podría servir para desaguar el agua.

Con el complejo termal perimetrado, cabe resaltar que existen unas termas con una planta de características similares en Donazaharre/ Saint Jean le Vieux (Baja Navarra), situadas en la vertiente norte del collado de Iban?eta y descubiertas en el año 1965. "Esto nos hace pensar que en la calzada, cada equis millas, habría unas áreas de descanso donde construían unas termas bastantes estandarizadas y que el patrón se repite en diferentes lugares. Aquí tenemos dos ejemplos justo a cada vertiente del Pirineo, que nos enseña que había un plan unitario para organizar el territorio", explica Mendizabal.

VISITAS AL PÚBLICO



La campaña de este año ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Arce/Artzibar, la sección de arqueología del Gobierno de Navarra y a la sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha contado a su vez con la ayuda de 12 voluntarios (algunos vecinos de la zona como Úriz/Uritz, Zazpe, Aribe o Auritz/Burguete).

De cara al año que viene, la intención de los arqueólogos es ir consolidando el proyecto de manera que sea visitable y accesible al público, ya que el yacimiento se encuentra contiguo a la Ermita, al Palacio de Arce y a la calzada romana, así como cerca de la zona de playa recién inaugurada . "Nuestra idea es ir cerrando la fase de consolidación y redactar un proyecto para que puedan mantenerse los restos visibles durante todo el año o colocar algún panel, uniéndolo a la remodelación turística del plan del pantano de cola. Queremos visibilizar y socializar", concluye Mendizabal.

Con el objetivo de dar a conocer los resultados de esta campaña, la sociedad de Ciencias Aranzadi ha organizado para mañana sábado una jornada de puertas abiertas. El encuentro será en el Palacio de Arce, a las 11 h en euskera y a las 12 h en castellano. Para acudir gratuitamente, hay que inscribirse en el enlace https://forms.gle/y4bg53yjGNJF7YY47.