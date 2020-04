El Ministerio estudia permitir el acceso a los huertos para trabajar

Tudela – El Ministerio de Agricultura podría esta semana dar permiso a quienes trabajan en sus huertos para que accedan a realizar otras labores que no sea recoger frutos, y que incluirían regar, podar, sembrar, plantar y arar. Estas labores, hasta ahora, estaban prohibidas y sólo se permitía coger los productos para el consumo y el tiempo mínimo posible. Aunque ayer el PSN de Marcilla o la Policía Local de Tafalla informaron de lo contrario, desde Delegación de Gobierno se indicó a este periódico que, de momento, no se había dado todavía esa autorización. "Nos consta que ha habido cierta confusión esta tarde -por ayer-, pero por ahora no hay cambios en lo relativo a las huertas. El Ministerio de Agricultura está trabajando en una nueva instrucción que, previsiblemente, llegará en los próximos días y que puede introducir algunas variaciones. Pero, hasta entonces, la normativa vigente sigue siendo la misma. Por tanto, estamos a la espera de esa nueva instrucción".

El PSN de Marcilla señaló en redes que "la delegación de Gobierno nos ha transmitido que, a partir del día de hoy -por ayer-, se puede ir a los huertos a realizar las tareas propias de los mismos. Debe realizarse de forma individual y únicamente por el tiempo imprescindible; si el trabajo requiriera dos personas deberían guardar la misma distancia que en la vía pública". En el mismo sentido lo comunicó la Policía Local de Tafalla, algo que Delegación de Gobierno negó ayer.

La polémica llega el mismo día que Ecologistas en Acción y el colectivo Helianto de Tudela habían enviado una nota en la que solicitaban esta autorización ya que "la agricultura de autoconsumo es fundamental para la alimentación de muchas personas y familias en Tudela. Muchas de estas personas no tienen los recursos suficientes y tienen en esta actividad un sustento principal", indicaron y pidieron al alcalde que presionara al delegado del Gobierno para que "no haga una interpretación restrictiva del Real Decreto". Son muchos hortelanos los que por miedo a sanciones no acceden a sus campos en estos días.

Por este motivo el alcalde, Alejandro Toquero, hizo pública ayer una carta que había enviado al delegado el martes en la que pedía "permiso para que puedan acceder a dichos huertos" para realizar "trabajos propios y específicos que requieren los huertos". Llama la atención esta petición ya que el 1 de abril en Ser Tudela aseguró que "se puede recolectar, regar y preparar la tierra, sobre todo si son agricultores. Lo que no se puede hacer es ir a los huertos a pasar el día, sí se permite para hacer las tareas básicas para que nuestros productos lleguen a nuestras casas", cuando, visto lo visto, no se podía realizar esas labores.