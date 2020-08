Homenaje en Corella: "Yo no he perdido a nadie y los he perdido a todos"

Emoción y recuerdo son las dos palabras que resumen el homenaje que el Ayuntamiento de Corella celebró ayer en la entrada del cementerio municipal de Corella, donde se inauguró un monolito en recuerdo a las víctimas y familiares de quienes murieron durante el confinamiento. Con este acto, el Consistorio pretendía ayudar emocionalmente a los afectados por lo que se dio voz a representantes de familiares de víctimas, en cuyo nombre intervino José Antonio Delgado, de sanitarios, habló Montse Segura y de los trabajadores esenciales, Ainhoa Gil como directora de la residencia San José.

El alcalde, Gorka García, destacó que más que las instituciones "ha sido la ciudadanía con sus acciones valientes, ejemplares y solidarias, quien ha sabido velar por todas y todos" y recordó el trabajo de todos los que pusieron su esfuerzo en esos días y que "han demostrado estar a la altura de las circunstancias pese a la dureza de la realidad". Tras la intervención del alcalde se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas fallecidas durante la pandemia.

José Antonio Delgado sufrió en su familia tres fallecimientos de tíos carnales, de 85, 83 y 74 años, durante el confinamiento, una situación "muy dura porque no pudimos acompañarles ni en su ingreso hospitalario ni en su entierro". Delgado agradeció la iniciativa ya que "las personas se han ido pero queda su recuerdo" y asoció cada letra de la covid a una palabra "C de Condolencias, O de Oración y de Oportunidad para despedirnos, V de Virulencia, I de Impulsar las medidas para paliar estos daños y D de Desprevenidos y Desprovistos que nos cogió la enfermedad, pero también de Diálogo para que la clase política de este país se ponga de una vez por todas a remar en la misma dirección".

Sin duda la intervención más emotiva fue la de la corellana Montse Segura que estuvo 45 días trabajando en la UCI del Hospital Reina Sofía en unas "condiciones difíciles de soportar física y anímicamente" y afirmó que quienes estaban en ese acto era porque habían perdido a alguien por el covid, "yo no he perdido a nadie y los he perdido a todos", aseguró. Segura recordó que "fue duro, muy duro, despedir a tanta gente sin un adiós de los suyos. Aun estando agotados y ellos sedados les leíamos mensajes de sus familias, les poníamos audios que enviaban y no faltaba un 'venga Óscar, que vas a ser abuelo y tienes que conocer a Gonzalo' o un 'vamos Gloria, que tu hija te espera en casa". Concluyó señalando que "espero que no vuelva a ocurrir, nos hemos relajado, pero el bicho esta aquí y sigue matando, no bajéis la guardia, protegeros y protegednos".