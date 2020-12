Navarra Suma no creará una mesa de cultura con empresas y artistas locales

tudela – Navarra Suma no creará una Mesa de la Cultura con empresas y artistas locales de Tudela ni reinvertirá el remanente del departamento en acciones culturales, tal y como propuso la oposición en el pleno del pasado lunes, porque "lo que quieren ustedes es dirigir el Ayuntamiento. Seremos nosotros y no ustedes quienes decidamos el destino del remanente", según explicó la concejala de Cultura, Merche Añón. Así contestó a la moción presentada por I-E que pretendía la creación de dos mesas de trabajo con la intención de reactivar, escuchar y proponer actividades en el sector más local.

La petición se centraba en la creación "urgente" de la citada mesa para "empresas y profesionales autónomos que trabajan en el sector de la cultura" y también otra con los "colectivos, creadores y generadores de actividades locales". En definitiva se buscaba "un órgano de participación donde expresar opiniones y sugerencias". A esta propuesta se unió otra de PSN para que el remanente de esta concejalía se revertiera en Cultura. Desde I-E se hizo hincapié en que un gran número de personas de la cultura de la ciudad no habían tenido ningún contacto con el equipo de gobierno, algo que la edil de Cultura, se tomó como un ataque al trabajo de los técnicos. "Lo que ustedes están diciendo no refleja la realidad de Tudela. No sé dónde han estado pero la actividad cultural no ha parado. Ni siquiera hemos estado cerrados al público y se ha trabajo como en la vida en esta concejalía. La puerta de la Casa del Almirante está siempre abierta".

Añón fue especialmente crítica con ambas formaciones ya que les acusó de "querer dirigir el Ayuntamiento y querer programar las actividades culturales. Pretenden decidir qué hacer con el ahorro como si gobernaran". En su intervención negó que hubiera habido suspensión de actividades ni paralización. "Trabajamos en tres vías: por un lado en la reconversión de actividades, por otro en la adaptación de edificios a la normativa covid y, por último, en revisar todas las directrices y órdenes forales y estatales que nos iban llegando y que nos llevaron a modificar los convenios que tenemos con distintos colectivos", ha manifestado Añón.

Desde I-E, Marius Gutiérrez contestó señalando que "ustedes tienen una capacidad de autocrítica nula y una total falta de empatía. Me duele mi ingenuidad al pensar que la podían aprobar y no entrar en esta guerra política". Gutiérrez, asombrado por la reacción de Navarra Suma propuso crear la misma mesa pero sin presencia de concejales de la oposición, algo a lo que la responsable de Cultura no contestó.