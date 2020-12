Rebaja de tasas para autónomos en 2021

tudela – Después de meses de reclamaciones y protestas de los sectores más afectados por la crisis económica abierta por la pandemia, la Mancomunidad de Residuos aprobó ayer una rebaja para diversos tipos de empresas de cara a 2021. Por otro lado, la tasa para los vecinos se congelará durante 2021 y se quedará instalada en los 136 euros que se pagaron en 2020.

La solución para poder rebajar (la parte de la tasa que corresponde a la Mancomunidad) ha sido crear una serie de tres epígrafes nuevos con los que poder hacer una rebaja en aquellos sectores más afectados.

Según señaló Ferrer, "hemos querido ayudar a bares, comercios y restaurantes, pero también a otro tipo de autónomos que se han podido ver afectados como los masajistas". Para ello han introducido un coeficiente reductor con respecto a lo que se pagó en 2020.

Ahorro de 140 euros Aplicando estas reducción, un bar que en 2020 durante la crisis y sin poder trabajar ha pagado 813 euros de tasa, en 2021 (que no se sabe cómo funcionará la economía) podría tener un ahorro máximo de 143 €. De esta forma, se busca una salida para el próximo año pero no se ha dado solución a las protestas de 2020 donde no se ha reducido la tasa.

Según se señala en el informe del interventor, esta reducción de tarifas en "aquellos que han sufrido durante el ejercicio de 2020 los efectos más adversos de la pandemia del covid" podría suponer una merma de ingresos de más de 100.000 euros".

Desde la oposición se llamó la atención por el hecho de que se hubiera reclamado tomar una determinación así hace nueve meses y que no la adoptaran cuanto otras Mancomunidades su lo han hecho.