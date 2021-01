Bardenas abre la puerta a cobrar entrada por acceder al Parque Natural

tudela – La Comunidad de Bardenas Reales ha abierto la puerta a la posibilidad de cobrar entrada a los turistas que, bien andando o en cualquier medio de transporte accedan a visitar el Parque Natural y Reserva de la Biosfera a medio plazo. Una medida que ya otros parques naturales han puesto en marcha.

La idea aparece claramente expuesta, y con cálculo de ingresos y costes, en el Plan de Turismo, que ha sido publicado en el BON a finales de este mes de diciembre, después de ser aprobado de forma inicial por la Comunidad en julio. Solo los vecinos congozantes se librarían del pago de una tasa por la entrada a Bardenas.

La medida cuenta con la oposición de buena parte de las empresas turísticas que trabajan con Bardenas. Su postura contraria no es tanto por la medida en sí, sino por el hecho de que sea a su juicio "excesiva" y ponga en serio peligro el mantenimiento de muchas de estas empresas y sus puestos de trabajo. La apuesta de organizaciones de empresas turísticas como ATURINA (Asociación de Turismo Ribera de Navarra) es que "sea una cantidad simbólica".

quejas La portavoz de este colectivo de empresas, Consuelo Urmeneta, indicó que "aceptamos que haya que pagar porque está ocurriendo en todos los sitios, pero siempre que sea algo muy simbólico. ¿Cómo digo a los turistas que me pagan 400 euros por una 'experiencia chulísima' en vehículos que serán 500 euros porque hay que dar parte a Bardenas? Se está convertirá en algo para sibaritas y si lo prueban una vez, por ese dinero no volverán".

Urmeneta también fue muy crítica con el hecho de que el presidente de Bardenas, José María Agramonte, quiera que sea esta entidad y no el Gobierno de Navarra quien acredite a las empresas que vayan a trabajar en Bardenas y que tendrá la validez de un año. "Dice que será fácil renovarlos, pero ¿cómo inviertes en una empresa si te pueden quitar la licencia al año siguiente?"

A su juicio, dado que la idea de cobrar estas tasas es que Bardenas se pueda mantener sin los ingresos de Defensa, su estructura debería ser más sencilla y no haberse sobredimensionado tanto como para ahora necesitas estos ingresos. "Tendrían que haber hecho las cuentas para que el día que falte el polígono tener un plan acorde con lo que puedas sacar para cuando falte. Va a llegar un momento en que los clientes no vendrán tanto porque habrá que pagar mucho. ¿Qué va a hacer gente que viene para 6 días y cada día tiene que pagara ese dinero?, pues no vendrán", analiza.

estimaciones El Plan de Turismo, elabora una estimación teniendo en cuenta los costes que asume Bardenas y, según ellos, los visitantes deberían pagar 3 euros por persona. A eso se añadiría 5 euros por el uso de las rutas y 10 euros por hacerlas en vehículos motorizados. Otras tarifas serían de 10 euros por persona y vehículo por visitas guiadas con servicios de empresas acreditadas. Por último también se pagarían 2 euros por persona por la entrada a centros de interpretación de Aguilares (o en los otros dos que se planea construir en un futuro en Fustiñana y Carcastillo).

Según señala este plan que elaboró Consorcio Eder "tan solo el caso de la población congozante que visitará el Parque Natural se considera factor de discriminación positiva a la hora del pago, así como a la hora de la gestión de reservas para las visitas y desarrollo de actividades turísticas, respecto al resto de visitantes turistas al Parque Natural"

Los cálculos del informe señalan que el coste actual de mantenimiento de los servicios, del Centro de Interpretación y del guarderío suponen unos 305.000 euros anuales, si bien la puesta en marcha de diversos servicios que se contemplaban en una primera fase supondría el incremento de casi 650.000 euros, por lo que el total se acercaría al millón de euros para el período entre el 2020 y el 2024.

Buena parte de estas estimaciones del establecimiento de futuras tasas para la entrada al Parque Natural tienen también como objetivo poder determinar si los ingresos turísticos podrían sostener los servicios y empleos de Bardenas si desaparecieran los ingresos de las instalaciones militares.

con lupa

Visitantes. El Plan de Turismo estima que el número de visitantes que entra en el Centro de Interpretación de Aguilares es un 30% del total que entra en Bardenas. Así, si en 2019 lo hicieron 87.934, las estimaciones elevan la cifra total a 293.133. De esta cifra el 5% serían congozantes (14.556 según estas estimaciones).

Beneficio. Según las previsiones, los ingresos, en relación a las tasas estimadas, rondarían los 2.006.385 de euros. Teniendo en cuenta que los gastos de personal y mantenimiento son de 1.463.437 euros, el beneficio anual sería de 542.958 euros.

Conclusión. "Aún si las cifras contemplaran una caída de visitantes hasta la media del último lustro, es decir 224.333, aplicando las hipótesis de distribución de ingresos por perfiles, se seguiría obteniendo un saldo positivo suficiente para garantizar la viabilidad económico-financiera de la ejecución del Plan en su Fase I lo que da margen para reducir las cifras previstas de pago si se trabaja con la hipótesis de igualar gastos e ingresos"

"¿Qué va a hacer la gente que viene para 6 días a Bardenas si cada día tiene que pagar ese dinero?"